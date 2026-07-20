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"Левски" в Азербайджан или Финландия при отпадане от Шампионската лига, преодолими съперници за ЦСКА при чудо срещу "Карабах"

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"Левски" прескочи първия кръг на Шампионската лига с 5:1. Снимка: Георги Палейков

Ако "Левски" отпадне от "Университатя" (Крайова) във втория кръг на Шампионската лига, то първенецът на България ще се изправи срещу загубилия от двойката "Сабах" (Азер) - КуПС (Фин)  в третия кръг на Лига Европа. 

Останалите варианти бяха "Мялби - "Линкълн Ред Импс" и "Иберия" - "Слован" (Братислава). "Левски" през миналата година игра със азерите в Лигата на конференциите, като записа две победи 1:0 в София и 2:0 далеч от дома.

В евентуалните мачове от втория по сила турнир на УЕФА, "Левски" ще е гост в първия, а седмица по-късно ще посрещне опонента си.

ЦСКА пък, ако преодолее "Карабах" във втория кръг на ЛЕ, ще играе победителят от двойката "Шериф" - "Макаби" (ТА). Други варианти преди жребия бяха "Щурм" - "Хартс" или "Фенербахче" - "Гурник". Тоест - "червените" изтеглиха най-лесното, поне на хартия.

При отпадане на "червените" те отива в Лигата на конференциите. Там вариантите са от загубилите в двойките "Динамо" (Киев) - ПАОК и "Шериф" - "Макаби" (ТА) от Лига Европа и победителите от ФКСБ - "Ауда" и "Динамо" (Тбилиси) - "Жалгирис". Жребият е в 15 часа.

"Левски" прескочи първия кръг на Шампионската лига с 5:1. Снимка: Георги Палейков

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