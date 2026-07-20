"Левски" в Азербайджан или Финландия при отпадане от Шампионската лига, преодолими съперници за ЦСКА при чудо срещу "Карабах"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ако "Левски" отпадне от "Университатя" (Крайова) във втория кръг на Шампионската лига, то първенецът на България ще се изправи срещу загубилия от двойката "Сабах" (Азер) - КуПС (Фин) в третия кръг на Лига Европа.

Останалите варианти бяха "Мялби - "Линкълн Ред Импс" и "Иберия" - "Слован" (Братислава). "Левски" през миналата година игра със азерите в Лигата на конференциите, като записа две победи 1:0 в София и 2:0 далеч от дома.

В евентуалните мачове от втория по сила турнир на УЕФА, "Левски" ще е гост в първия, а седмица по-късно ще посрещне опонента си.

ЦСКА пък, ако преодолее "Карабах" във втория кръг на ЛЕ, ще играе победителят от двойката "Шериф" - "Макаби" (ТА). Други варианти преди жребия бяха "Щурм" - "Хартс" или "Фенербахче" - "Гурник". Тоест - "червените" изтеглиха най-лесното, поне на хартия.

При отпадане на "червените" те отива в Лигата на конференциите. Там вариантите са от загубилите в двойките "Динамо" (Киев) - ПАОК и "Шериф" - "Макаби" (ТА) от Лига Европа и победителите от ФКСБ - "Ауда" и "Динамо" (Тбилиси) - "Жалгирис". Жребият е в 15 часа.