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10-те открития на световното първенство

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Возиня Снимки: Ройтерс

Възрастовата разлика е огромна - от 18- до 40-годишни

На всяко световно феновете откриват имена, които не са чували. Сегашното не е по-различно. Но има и нещо, което се среща рядко. За откритие може да се смятат и 40-годишни, и 18-годишни.

Возиня

Кабо Верде

Клуб: няма.

Възраст: 40.

Позиция: вратар.

40-годишният вратар, който остана без клуб само дни преди турнира, беше най-голямото откритие поне за медиите и феновете на световното първенство през 2026 г. Преди него Возиня игра за последно в “Шавеш” във втората дивизия на Португалия.

На 40 години и 12 дни той стана най-възрастният играч, дебютирал на световното първенство. В откриващия мач Кабо Верде сензационно завърши наравно с Испания, като вратарят направи седем спасявания и запази чиста мрежа. Оттогава последователите на Возиня в социалните мрежи скочиха до почти 30 милиона.

Возиня и националният отбор на Кабо Верде са точно като теб и твоите неосъществени мечти. Ето защо толкова много се влюбихте в тях.

Вратарят бе залят от нова вълна на популярност след мача от 1/16-финалите срещу Аржентина. Кабо Верде се бори достойно срещу действащите световни шампиони и загуби само в продълженията. Возиня направи осем спасявания и няколко впечатляващи от Лионел Меси.

Предвид възрастта му перспективите за трансфер в голям клуб изглеждат силно съмнителни. По-вероятно е да се очаква оферта от отбор на средно ниво, който би получил не толкова опитен вратар, колкото значителна медийна реклама.

Жоан Манзамби
Жоан Манзамби

Жоан Манзамби

Швейцария

Клуб: “Фрайбург”, вече “Астън Вила”.

Възраст: 20.

Позиция: централен полузащитник.

Полузащитникът на германския “Фрайбург” започна световното първенство на пейката за Швейцария. В първия мач срещу Катар игра около половин час и не направи нищо специално. В мача срещу Босна и Херцеговина обаче Манзамби влезе от пейката и вкара два гола за 19 минути.

След това представяне полузащитникът си спечели място в титулярния състав за мача от третия кръг срещу Канада – първо направи асистенция, а след това отбеляза победния гол.

Перфектният жокер на Якин. Стойността на Манзамби се покачваше с всеки мач и се стигна до трансфер в “Астън Вила”, като тимът от Бирмингам счупи трансферния си рекорд със 70 милиона евро.

В осминафинала срещу Алжир Манзамби отново направи асистенция, но се контузи и не игра повече в турнира. Без него Швейцария победи Колумбия след дузпи, а след това загуби от Аржентина.

Андреас Шелдеруп

Норвегия

Клуб: “Бенфика”.

Възраст: 22.

Позиция: крило.

Шелдеруп пристигна на световното първенство през 2026 г. като резервно крило за Норвегия. В първите два мача - срещу Ирак и Сенегал - 22-годишният играч на “Бенфика” влезе като късна резерва и не успя да отбележи.

Той получи шанс да се докаже в последния мач от груповата фаза срещу Франция. Норвежкият старши треньор пусна резервен отбор, а Шелдеруп се възползва от възможността, записвайки асистенция.

Андреас Шелдеруп
Андреас Шелдеруп

В мача от 1/32-финала срещу Кот д'Ивоар обаче той отново остана на пейката. Андреас се появи на терена едва в 71-ата минута и Норвегия се класира за следващия кръг без никакви проблеми.

Шелдеруп се превърна в истински герой в мача срещу Бразилия. След като влезе като резерва на полувремето, той асистира два пъти на Холанд, помагайки на Норвегия да се класира за четвъртфиналите.

В мача срещу Англия Шелдеруп направи първия си мача като титуляр и отбеляза превъзходен гол срещу Пикфорд. Два гола на Белингам обаче донесоха победата на Англия и сложиха край на турнирния път на Норвегия.

Шьолдеруп завърши световното първенство с четири участия в попадения (1+3), като отбелязваше средно по резултатно действие на всеки 62 минути.

Аюб Бухади

Мароко

Клуб: “Лил”.

Възраст: 18.

Позиция: халф.

Бухади вече се е утвърдил във френската лига, но на световното първенство през 2026 г. той за първи път получи по-широко признание. 18-годишният полузащитник бе титуляр в пет мача на Мароко, включително срещу Бразилия, Холандия и Франция.

Аюб Бухади пази топката от Килиан Мбапе.
Аюб Бухади пази топката от Килиан Мбапе.

Той имаше силен сезон в “Лил” и потвърди качествата си на световното първенство. Бухади върши огромна работа в центъра на терена, играе интелигентно без топката и рядко допуска грешки при подавания или вземане на решения.

След такъв турнир преминаването му в топ европейски клуб изглежда само въпрос на време. Според медийни съобщения “Арсенал” и “Ливърпул” проявяват най-голям интерес към полузащитника.

Хилберто Мора

Мексико

Клуб: “Тихуана”.

Възраст: 17.

Позиция: халф.

Мора е смятан за един от най-талантливите в северноамериканския футбол. Дебютира в мексиканската лига на 15 години, а на 17 игра на първото си световно първенство.

На турнира халфът бе титуляр три пъти - срещу Чехия, Еквадор и Англия. В мача от 1/16-финалите срещу южноамериканците Мора стана вторият най-млад играч, започнал плейофи за световното първенство. Само Пеле го бие.

Хилберто Мора
Хилберто Мора

Вече е ясно, че Хилберто няма да остане дълго в мексиканската лига. Европейските гиганти следят отблизо развитието на халфа и са готови да се борят за трансфера му, след като навърши пълнолетие. Според съобщения в медиите “Ливърпул”, “Манчестър Сити”, “Арсенал”, “Барселона” и “Реал” (Мадрид) са готови да предложат на “Тихуана” до 40 милиона евро за младия мексиканец.

Хулиан Киньонес

Мексико

Клуб: “Ал Кадисия”.

Възраст: 29.

Позиция: нападател.

Феновете на Висшата лига на Саудитска Арабия са добре запознати с Хулиан Киньонес. Миналия сезон нападателят на “Ал Кадисия” изпревари самия Кристиано Роналдо в надпреварата за голмайстори, отбелязвайки 33 гола в 31 мача. Въпреки това едва на световното първенство по-широката футболна публика наистина се запозна с мексиканеца.

Хулиан Киньонес
Хулиан Киньонес

Киньонес стана един от лидерите на националния си отбор, отбелязвайки четири гола и давайки една асистенция в пет мача. Той напусна терена, без да отбележи, само в мача срещу Южна Корея.

Преди да се премести в Саудитска Арабия, нападателят играеше изключително в Мексико. След този турнир е възможно да получи шанс да опита сили в европейска лига, въпреки че възрастта му вече ограничава дългосрочните му възможности.

Дениз Ундав

Германия

Клуб: “Щутгарт”.

Възраст: 29.

Позиция: нападател.

През 2020 г. Ундав играеше в третата дивизия на Германия, а шест години по-късно участва в най-големия турнир в света. Нападателят пристигна на световното първенство като ротационен играч, но в първите си два мача се превърна в един от акцентите на турнира.

Дениз Ундав
Дениз Ундав

В мачовете срещу Кюрасао и Кот д'Ивоар Ундав влезе като резерва, но отбеляза три гола и направи две асистенции само за 56 минути. Пет резултатни действия за по-малко от час на терена са изключително представяне. По този начин германецът изравни постижението на Роджър Мила, след като камерунецът влезе като резерва на световното първенство през 1990 г.

С три гола Ундав стана голмайстор на Германия на световното първенство. Личните му постижения обаче едва ли могат да компенсират шокиращата загуба на отбора от Парагвай в първия кръг на плейофите. За играча на “Щутгарт” турнирът приключи много по-рано от очакваното.

Орландо Хил

Парагвай

Клуб: “Сан Лоренсо”.

Възраст: 26.

Позиция: вратар.

Първият мач на Орландо Хил на световното първенство се оказа изключително труден. Парагвай загуби с 4:1 от САЩ, но самият вратар не получи сериозни критики.

След слабия старт Хил подобри играта си значително. Той запази чисти мрежи срещу Турция и Австралия, като записа по пет спасявания във всеки от мачовете.

Орландо Хил
Орландо Хил

Вратарят изигра ключова роля за успешното представяне на Парагвай в плейофите. В мача от 1/16-финалите срещу Германия Хил направи шест спасявания за 120 минути и отрази два удара при изпълнението на дузпи.

Във втория кръг на плейофите срещу Франция вратарят отново беше един от най-изявените играчи на мача. Той направи четири спасявания, като допусна единствено гол от дузпа.

Хил е на 26 години, но е играл само в парагвайската и аржентинската лига. След такова световно първенство интересът от клубове от водещите европейски лиги изглежда вероятен.

Исмаел Сайбари

Мароко

Клуб: “Байерн”.

Възраст: 25.

Позиция: нападател/халф.

Сайбари отдавна се смята за един от най-интересните играчи за ПСВ и нидерландската лига, но на световното той наистина разцъфтя в нова роля. В националния отбор използват номиналния полузащитник като централен нападател и експериментът се отплати.

Исмаел вкара и в трите мача от груповата фаза, отбелязвайки срещу Бразилия, Шотландия и Хаити. В мача от 1/8-финалите срещу Канада обаче той беше заменен в 22-ата минута поради контузия и повече не се появи в игра.

Исмаел Сайбари
Исмаел Сайбари

Въпреки отсъствието на най-добрия си голмайстор Мароко успя да преодолее Канада. Но в следващия мач срещу Франция отсъствието на Сайбари се оказа критично. Мароканците отправиха само пет удара към вратата и натрупаха само 0.14 xG.

Още преди световното първенство медиите съобщиха за интереса на “Байерн” към играча на ПСВ. По време на турнира мюнхенският клуб финализира подробностите по сделката и след това официално обяви трансфера на мароканеца. Според Transfermarkt сумата за трансфер е била 50 милиона евро.

Никола Раскин

Белгия

Клуб: “Рейнджърс”.

Възраст: 25.

Позиция: халф.

Раскин пристигна на световното първенство като играч на “Рейнджърс” и като един от най-недооценените полузащитници в белгийския национален отбор. Той игра във всичките шест мача от турнира, като три пъти беше титуляр - срещу Иран, САЩ и Испания.

Николас Раскин
Николас Раскин

25-годишният халф направи две асистенции и се доказа като универсален играч. Той беше сред най-добрите в отбора по разигравания и създаване на положения, като завърши втори в тима по очаквани асистенции (1,55) и създадени чисти положения (3). Раскин също завърши втори сред белгийците по успешни шпагати на мач (1,7).

Ключовите качества на белгиеца са висока интензивност, тактическа дисциплина и способност за ефективна работа както с топката, така и без нея. Той е еднакво полезен в разбиването на противникови атаки и в създаването на собствени.

Феновете на “Рейнджърс” отдавна виждат Раскин като бъдещ капитан на отбора. След такова световно първенство обаче преминаването в по-престижен европейски клуб изглежда доста реалистично.

Возиня Снимки: Ройтерс
Жоан Манзамби
Андреас Шелдеруп
Аюб Бухади пази топката от Килиан Мбапе.
Хилберто Мора
Хулиан Киньонес
Дениз Ундав
Орландо Хил
Исмаел Сайбари
Николас Раскин

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