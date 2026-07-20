Международният шампионат BMU European Road Racing Championship 2026 идва в България от 24 до 26 юли

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Най-новата състезателна писта на Балканите A1 Motor Park ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в мотоциклетния спорт на Балканите – кръг от BMU European Road Racing Championship 2026, който ще се проведе от 24 до 26 юли.

Състезателният уикенд ще събере едни от най-добрите пилоти по мотоциклетизъм на писта от България и Европа, които в рамките на три дни ще демонстрират техники и умения на високи скорости.

Снимки: A1 Motor park

Организатори са Българската федерация по мотоциклетизъм (BMF) и Lara Racing Moto Club,а програмата ще включва свободни тренировки, официални квалификации и състезания във всички класове съгласно регламента на BMU European Road Racing Championship за сезон 2026. Зрителите ще имат възможност да проследят отблизо всички фази от шампионата – от тренировъчните сесии и квалификациите до решаващите стартове, които ще определят победителите в отделните класове.

Участие в престижното състезание се очаква да вземат десетки състезатели от различни държави, което ще гарантира оспорвани битки и екстремни моменти на трасето.

Домакинството на шампионат от подобен мащаб е поредно доказателство, че България затвърждава мястото си на международната сцена в моторните спортове. Провеждането на кръг от BMU European Road Racing Championship ще привлече състезатели, отбори, официални лица и любители на мотоциклетизма от различни държави.

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