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Националките до 17 г. заминаха за Балканиадата в Косово

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Националките до 17 г. и щабът Снимка: БФВ

Националният отбор на България за волейболистки под 17 години отпътува за Балканиадата, която ще се проведе във Феризай, Косово. Тимът, воден от селекционера Антон Василиев, ще участва в турнира в периода 21 - 25 юли 2026 г.

По време на надпреварата младите националки ще премерят сили с отборите на Албания, Молдова, Черна гора, Турция и домакина Косово.

Състав на България:

Разпределители: Виолина Димитрова (ЦПВК); Мария Атанасова (Марица Пловдив)

Централни блокировачи: Бояна Тодорова (Левски София); Елица Георгиева (ЦПВК); Анна Мария Чомакова (Марица Пловдив)

Посрещачи: Габриела Петкова (ЦСКА); Емилия Топалова (Марица Пловдив); Красимира Гарова (Левски София); Мартина Лазарова (ВАСК); Елия Канева (Марица Пловдив)

Диагонали: Дарина Иванова (Марица Пловдив); Адриана Алексиева (Левски София)

Либеро: Магдалена Богданова (Левски София); Йоана Налбантова (Марица Пловдив)

Програма на България:

21.07 България - Албания  18,30 ч

22.07 България - Молдова  21,00 ч

23.07 България - Косово  18,30 ч

24.07 България - Турция  16,00 ч

25.07 България - Черна гора  13,00 ч

Националките до 17 г. и щабът Снимка: БФВ
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