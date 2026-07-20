Националките до 17 г. заминаха за Балканиадата в Косово

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Националният отбор на България за волейболистки под 17 години отпътува за Балканиадата, която ще се проведе във Феризай, Косово. Тимът, воден от селекционера Антон Василиев, ще участва в турнира в периода 21 - 25 юли 2026 г.

По време на надпреварата младите националки ще премерят сили с отборите на Албания, Молдова, Черна гора, Турция и домакина Косово.

Състав на България:

Разпределители: Виолина Димитрова (ЦПВК); Мария Атанасова (Марица Пловдив)

Централни блокировачи: Бояна Тодорова (Левски София); Елица Георгиева (ЦПВК); Анна Мария Чомакова (Марица Пловдив)

Посрещачи: Габриела Петкова (ЦСКА); Емилия Топалова (Марица Пловдив); Красимира Гарова (Левски София); Мартина Лазарова (ВАСК); Елия Канева (Марица Пловдив)

Диагонали: Дарина Иванова (Марица Пловдив); Адриана Алексиева (Левски София)

Либеро: Магдалена Богданова (Левски София); Йоана Налбантова (Марица Пловдив)

Програма на България:

21.07 България - Албания 18,30 ч

22.07 България - Молдова 21,00 ч

23.07 България - Косово 18,30 ч

24.07 България - Турция 16,00 ч

25.07 България - Черна гора 13,00 ч