Кошмар за ЦСКА в Лигата на конференциите

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ЦСКА нямаше никакъв късмет в жребия за 3-ия кръг на Лигата на конференциите. "Червените" на Христо Янев ще се озоват в третия по сила турнир на УЕФА, ако отпаднат от "Карабах" в Лига Европа - нещо, което се очаква от повечето специалисти.

При такова стечение на обстоятелствата, то "армейците" ще играят срещу загубилия от двойката "Динамо" (Киев) - ПАОК.

Вицешампионът ЦСКА 1948 също ще има има тежък съперник, ако отстрани "Спартак" (Търнава) във втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. В 3-ия дебне победителят от двойката "Пакши" (Унг) или "Панатинайкос" (Гър).

Редовният ни евроучастник "Лудогорец" пък имаше късмет. При елиминиране на "Апоел" (Тел Авив), разградчани очакват в кръг III на Лигата на конференциите "Жилина" (Слвк) или "Катовице" (Пол).