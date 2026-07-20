ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

6 пророчества ни казаха, че Испания ще стане свето...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23254256 www.24chasa.bg

Кошмар за ЦСКА в Лигата на конференциите

4044
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
ЦСКА стартира с две победи в Европа. Снимка: Георги Палейков

ЦСКА нямаше никакъв късмет в жребия за 3-ия кръг на Лигата на конференциите. "Червените" на Христо Янев ще се озоват в третия по сила турнир на УЕФА, ако отпаднат от "Карабах" в Лига Европа - нещо, което се очаква от повечето специалисти.

При такова стечение на обстоятелствата, то "армейците" ще играят срещу загубилия от двойката "Динамо" (Киев) - ПАОК.

Вицешампионът ЦСКА 1948 също ще има има тежък съперник, ако отстрани "Спартак" (Търнава) във втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. В 3-ия дебне победителят от двойката "Пакши" (Унг) или "Панатинайкос" (Гър).

Редовният ни евроучастник "Лудогорец" пък имаше късмет. При елиминиране на "Апоел" (Тел Авив), разградчани очакват в кръг III на Лигата на конференциите "Жилина" (Слвк) или "Катовице" (Пол).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЦСКА стартира с две победи в Европа. Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали