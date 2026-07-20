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Порнозвезда спечели 650 хил. долара от световната титла на Испания

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-популярната порнозвезда на планетата - Миа Халифа направи истински удар на световното първенство. 

Ливанката, която е блян на милиони мъже, спечели 650 хил. долара от титлата на Испания. Преди финала с Аржентина Миа залага 1 млн. за това, че Ламин Ямал и компания ще вдигнат трофея. И познава. А това и носи печалбата.

Както е известно, Испания победи 1:0 Аржентина след гол на Феран Торес в продълженията на срещата.

Халифа се пенсионира от филмите за възрастни преди няколко години, но когато се снимаше в тях бе най-актуалната и търсена във всички сайтове.

На откриващия двубой на САЩ срещу Парагвай от мондиала, тя бе показана на трибуните, заедно с други бивши колежки. А снимките и видеата с тях на стадиона станаха сред най-гледаните в интернет.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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