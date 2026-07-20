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Донеслият световната титла на Испания Феран Торес има осиновено куче от България

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Феран Торес с Майло Снимка: instagram.com/streetheartsbg/

Феран Торес, който снощи донесе световната титла на Испания с гол в продълженията за крайното 1:0 срещу Аржентина, е осиновил кучето Майло от приюта „Улични сърца БГ" в дряновското село Глушка.

Това съобщи за БТА основателят и директор на организацията Ема Смит.

Историята на Майло започва през юни 2021 г., когато три изоставени кученца били открити под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. За тях сигнализирал британски гражданин, след което екипът на приюта организирал акция по спасяването им.

„Кученцата бяха много уплашени, силно отслабнали и покрити с бълхи и кърлежи. Очевидно бяха изоставени от известно време. Успяхме да ги заловим, настанихме ги в приюта, прегледаха ги ветеринарни лекари, ваксинирахме ги и започнахме да търсим домове за тях", разказа Смит.

През септември 2021 г., когато бе футболист на "Манчестър Сити", Торес осиновил Майло чрез организация, с която тогава приютът работел във Великобритания

След трансфера си в "Барселона" испанският нападател взел Майло в родината си. Днес кучето живее заедно с Торес и още 3 четирикраки любимци.

Феран Торес с Майло Снимка: instagram.com/streetheartsbg/

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