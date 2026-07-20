6 пророчества ни казаха, че Испания ще стане световен шампион

Определено това бе най-грозният финал в историята

Светът ликува, защото логиката този път възтържествува. Испания за втори път е световен първенец, след като спечели най-грозния, неприятен за гледане и т.н. финал на мондиала.

А причината за тези всички определения бе опонентът в срещата - Аржентина. Световният първенец от миналото издание на междуконтиненталния форум не даде нито един аргумент, че и за секунда Лео Меси и съотборниците му заслужават по някаква причина да са на MetLife в Ню Джърси на 19 юли. След дълго опълчение, пропуски, късмет и вратарски спасявания четата на Лионел Скалони рухна след гола на Феран Торес в продълженията на срещата за крайното 1:0. Титлата е втора за Испания в историята. И отново бе донесена в продължението от играч на “Барселона”. През 2010 г. попадението за 1:0 срещу Холандия дойде в допълнителното време и бе дело на Иниеста.

След финала пък Испания постави и нов рекорд. Вече 38 мача страната не познава загубата. Нито един отбор от Европа или Южна Америка не може да се похвали с такова постижение.

Грозна игра с изритани топки без никаква идея, опити за провокации от първата минута.

Феран Торес бе големият жокер за “Ла Фурия”. Резервата донесе световната титла за родината си с попадение в 106-ата мин. Така изглеждаше играта на Аржентина в 99,9% от времето. За да си дадете още повече сметка - за близо 100 мин, колкото продължи срещата в редовното време, южноамериканците нямаха нито един удар по посока на вратата на Испания. Накрая завършиха с 2, неточни, колкото да не са капо, като първият дойде в 117-ата мин.

Такъв антирекорд никой в историята не бе поставял в мач за най-ценния трофей във футбола.

Дори клетият ни национален отбор, който 2 пъти игра с новия световен първенец, отправи повече удари към вратата на Испания - по 3 във всеки двубой от световните пресевки. Че дори Ради Кирилов нацели и греда.

Статистиката, че Аржентина е била напълно безпомощна още от първата секунда, говори и от статистиката на големия им герой - Лео Меси. Капитанът на “гаучосите” е докоснал веднъж топката в първите 15 мин на срещата. И това се случва при изпълнението на начален удар. Освен това Меси за първи път в историята не създаде голово положение в мач от световното.

Няма какво повече да се каже по темата. Разбира се, с едно изключение - Меси приключи своята приказка с националния отбор на родината си. И това бе неговият последен мач на световни първенства.

Лео Меси се разплака след финала. Аржентинецът игра 3-и мач за световната титла, като е единственият с подобно постижение. Меси е и най-възрастният полеви играч на финал 39 години и 25 дни.

Иначе още след първия мач на Испания на световното първенство е имало ясни знаци, че именно “Ла Фурия” накрая ще излезе победител. И паралелът е с първия триумф на иберийците на мондиал, дошъл преди 16 г.

Първенството в РЮА бе открито на 11 юни с двубой между домакините и Мексико. Този, който завърши в неделя в САЩ, Мексико и Канада, започна на същата дата. А първият мач бе точно между “ацтеките” и южноафриканците.

Преди 16 г. Испания попада в група H на световното. Сега отново бе в поток с тази буква. В първия си мач през 2010 г. “Ла Фурия” не спечели първия си мач, падна 0:1 от Швейцария. Сега испанците отново не победиха на старта - направиха 0:0 с Кабо Верде. Преди 16 г. точно преди мондиала Жозе Моуриньо пое “Реал” (М). Е, в навечерието на сегашното световно Специалния, както се е кръстил португалецът, отново застана начело на кралския клуб.

2 г. преди триумфа си на мондиала в РЮА Испания пристигна на турнира като актуалния европейски шампион. Хм, през 2026 г. в Щатите селекцията на Луис де ла Фуенте дойде на турнира сега в същата си роля.

И на последно място от пророчествата, които ни казваха ясно, че Испания ще спечели титлата. През 2010 г. “Атлетико” (М) губи финала за кралската купа. 16 г. по-късно “дюшекчиите” отново се провалят в битката за трофея.

Какво да кажем пък за селекционера на Испания - Луис де ла Фуенте. Човекът освен световен и европейски първенец е носител на Лигата на нациите с първия тим на родината си. Има и титла на Стария континент с юношите до 17 г., с тези до 19 г. 16 футболисти от националния отбор на Испания, които спечелиха Евро 2024, вдигнаха и трофея от мондиал 2026.

Втори пореден голям турнир спечелиха вратарите Унай Симон, Давид Рая, защитниците Аймерик Лапорт, Алекс Грималдо, Марк Кукурея, халфовете Микел Мерино, Фабиан Руис, Родри, Дани Олмо, Мартин Субименди, Педри, както и нападателите Микел Оярсабал, Феран Торес, Алекс Баена, Нико Уилямс и Ламин Ямал.

Последният е само на 19 г. и вече е спечелил най-важните трофеи във футбола. Е, почти. На Ямал му липсва Шампионската лига. Но има предостатъчно време да я спечели. Един от най-опитните в състава на Испания - Марк Кукурея, пък преди финала призна, че ще се откаже от националния тим, защото няма да има стимул, след като е спечелил всичко възможно.

Часове след финала пък световната футболна централа започна разследване. Причината - меле след последния съдийски сигнал, създадено от аржентинците. Халфът Паредес бе най-деен в боя и след като реферът Славко Винчич не го изгони по време на игра (въпреки че на няколко пъти заслужаваше), южноамериканецът получи червен картон след срещата.