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Почина великият футболист Кевин Кийгън

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На 75 години от рак почина един от най-великите футболисти за всички времена Кевин Кийгън. Той два пъти печели "Златната топка" за най-добър играч в Европа през 1978 и 1979 г., като до момента е единственият англичанин постигал това.

Преди няколко месеца Кийгън призна, че се бори с рак на белите дробове.

С "Ливърпул" Кийгън спечели три титли на Англия, една купа и един път КЕШ. С "Хамбургер Шпортферайн" стана шампион и на Германия.

След това като треньор спечели титлите с "Нюкасъл" през 1993 г. и "Манчестър Сити" през 2002 г.  Води националния отбор на Англия и "Фулъм". 

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