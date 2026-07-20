Почина великият футболист Кевин Кийгън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 75 години от рак почина един от най-великите футболисти за всички времена Кевин Кийгън. Той два пъти печели "Златната топка" за най-добър играч в Европа през 1978 и 1979 г., като до момента е единственият англичанин постигал това.

Преди няколко месеца Кийгън призна, че се бори с рак на белите дробове.

С "Ливърпул" Кийгън спечели три титли на Англия, една купа и един път КЕШ. С "Хамбургер Шпортферайн" стана шампион и на Германия.

След това като треньор спечели титлите с "Нюкасъл" през 1993 г. и "Манчестър Сити" през 2002 г. Води националния отбор на Англия и "Фулъм".