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В Италия опитват да навият Пеп да поеме националния отбор

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Пеп Гуардиола след мача Снимка: тв екран

Пеп Гуардиола излезе в почивка, след като напусне "Манчестър Сити" в края на сезона, но Италианската футболна федерация прави всичко възможно да накара специалиста да поеме националния отбор.

Техническият директор на федерацията Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо са се видели с испанеца в Барселона миналия уикенд. От Италия обмислят и още два варианта в лицето на Андреа Пирло и Роберто Манчини.

Президентът Джовани Малаго заяви, че няма разногласия във федерацията относно старши треньора. Той добави, че скоро се очаква обявяване.

„Водим разговори, за да уточним подробностите. Още няколко дни търпение и ще разберете всичко", каза Малаго.

Gazzetta dello Sport по-рано съобщи, че Гуардиола е водещият кандидат за поста старши треньор на италианския национален отбор.

Италия е без треньор след поредния провал и пропуск на голямо първенство. 4-кратните световни първенци изпуснаха пореден мондиал, след като загубиха баража от Босна и Херцеговина.

Пеп Гуардиола след мача Снимка: тв екран

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