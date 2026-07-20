Играч от мондиала обеща на феновете титла за "Лудогорец"

Новият футболист на "Лудогорец" Хосам Абделмагид отправи послание към феновете на тима, в което заяви, че играчите и привържениците заедно ще печелят трофеи.

Египетският национал, който участва на мондиал 2026 и реализира победната дузпа за родината си срещу Австралия в 1/16-финалите, пристига в Разград от тима на Замалек, с който спечели три пъти титлата в Египет.

"Здравейте, фенове на "Лудогорец"! Как сте? Аз съм много щастлив, че съм част от отбора. Искаме да играем заедно и да се борим заедно на терена. Обещавам на феновете, че заедно ще печелим титли. Само "Лудогорец"!", каза в посланието си централният защитник.

За правата на 25-годишния Абделмагид "Лудогорец" плати 1,5 милиона евро на Замалек. Неговият договор с разградчани е до лятото на 2029 година.