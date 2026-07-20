Румънци са най-голямото препятствие за "Левски" по пътя към плейофа в Шампионската лига

ЦСКА май няма да стигне до решителен мач за участие в основната фаза на европейски турнир

Съдбата може многократно да ти обръща гръб, но в един момент е на твоя страна.

След като няколко години наред “Левски” все теглеше късата клечка в жребия за европейските си мачове, този път Фортуна бе със “сините”. И голямата мечта - химнът на Шампионската лига да се свири на “Герена”, вече не изглежда като илюзия и нереално нещо. Популярната мелодия обикновено започва да ехти по стадионите на предпоследното препятствие преди същинската фаза - плейофа.

Е, след изтегления жребий за третия кръг на най-комерсиалния турнир задачата “Левски” да стигне до директна битка за влизане в турнира на богатите не изглежда толкова трудна. Ако “сините” елиминират румънския първенец “Университатя” (Крайова), то на следващото стъпало ги чака победителят от двойката от “Омония” (Никозия) – “Кайрат” (Алмати). На хартия силни съперници, но... Кипърският шампион се раздели с голяма част от звездите си, начело с нападателя Стефан Йовичич, който преди години направи име в Италия и Англия. Един от футболистите, на които най-много се разчита, е Евандро, бивш футболист на “Локо” (Пд). “Омония” играе агресивен и атакуващ футбол - точно като “сините” на Хулио Веласкес.

Факт е, че “Левски” играе трудно с отбори от Кипър, но със сигурност “Омония” или “Кайрат” са доста по-добри варианти от “Динамо” (Загреб), “Легия” (Варшава), “Цървена звезда” и други балкански шампиони.

Що се отнася до “Кайрат” - звучи плачешо. Казахстанците през миналия сезон играха в същинската фаза на Шампионската лига. Но... И те не са това, което бяха преди 12 месеца. Отборът, който е позициониран на близо 300 км от границата с Китай, се раздели с най-големия талант в цялата страна. Преди месец продаде 17-годишния Дастан Сатпаев на “Челси”. Казано с две думи - шампионът на Румъния е доста по-сериозен тест пред “Левски” от евентуалните противници в 3-ия кръг на Шампионската лига.

И при елиминиране на “Университатя” българският първенец ще има всички предпоставки да стигне до плейофа в турнира на богатите. Първият мач с тима от Крайова е в сряда на “Герена”. Реваншът е седмица по-късно отвъд Дунава. Иначе мачовете от евентуалния трети кръг са на 4/5 и 11 август. При отпадане от румънците “сините” отиват в третия кръг на Лига Европа. Там съперник ще е загубилият от двойката “Сабах” - КуПС. С азерите “Левски” игра миналата година, като спечели 2 пъти - 1:0 на “Герена” и 2:0 навън.

ЦСКА пък май трудно ще стигне до плейоф в някои от турнирите на УЕФА. “Червените” ще се изправят срещу “Карабах” във втория кръг на Лига Европа. Първият мач е в Азербайджан в четвъртък, а седмица по-късно е реваншът.

Според всички играчите на Христо Янев нямат шанс. Ако прогнозите се сбъднат, то “армейците” се местят в 3-ия кръг на Лигата на конференциите. Там обаче носителят на купата на България изтегли късата клечка. И ще срещне победителя от двойката “Динамо” (Киев) или ПАОК на капитана на националния отбор Кирил Десподов.

Ако се случи чудо и ЦСКА елиминира “Карабах”, който миналата година направи фурор в Шампионската лига, то “червените” в 3-ия кръг на Лига Европа ще играят срещу победителя от двойката “Шериф” (Тир, Мол) - “Макаби” (ТА, Изр).

И вицешампионът на България ЦСКА 1948 нямаше късмет за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Ако отстранят словашкия “Спартак” (Търнава) във втория кръг, те ще се изправят срещу “Пакши” (Унг) или “Панатинайкос” (Гър).

“Лудогорец”, като поставен за 3-ия кръг на най-новия турнир на УЕФА, получи лек жребий. Стига, разбира се, преди това разградчани да елиминират “Апоел” (Тел Авив) с национала Андриан Краев. Ако българите минат през израелците, то следващият им опонент ще е по-добрият измежду “Жилина” и “Катовице”.

