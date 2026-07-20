"Дея" с лиценз, Цветан Соколов ще играе в България

Сагата около лиценза на "Дея Спорт" за новия волейболен шампионат при мъжете приключи с хепиенд за бургазлии.
На свое заседание Лицензионната комисия на НВЛ е взела решение да допусне отбора за участие, след като вече е покрил всички условия и изисквания.
Така бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов вече ще може да играе в родния волейболен елит.
"Да, обявих първо пред "24 часа", че сме изпълнили всичко относно лиценза.
Нима някой се е съмнявал, че Цецо Соколов, Георги и Валентин Братоеви и другите от новата ни селекция остават под въпрос? С такива като тях се вдига нивото в родното първенство? Да, ще ги гледате с екипа на "Дея", призна собственикът и президент
на клуба д-р Александър Маджуров.
Вече е ясно, че всички заявили участие 12 отбора са лицензирани и ще участват в битката за титлата в новия шампионат, който стартира на 24 октомври.
Седмица по-рано е мачът за Суперкупата на България между шампиона "Левски" и носителя на купата "Нефтохимик".