ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА почете загиналите деца от школата на "Славия"...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23255349 www.24chasa.bg

"Дея" с лиценз, Цветан Соколов ще играе в България

Велизар Маджаров

460
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов ще играе в първенството ни с "Дея". Снимка: Startphoto

Сагата около лиценза на "Дея Спорт" за новия волейболен шампионат при мъжете приключи с хепиенд за бургазлии.

На свое заседание Лицензионната комисия на НВЛ е взела решение да допусне отбора за участие, след като вече е покрил всички условия и изисквания.

Така бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов вече ще може да играе в родния волейболен елит.

"Да, обявих първо пред "24 часа", че сме изпълнили всичко относно лиценза.
Нима някой се е съмнявал, че Цецо Соколов, Георги и Валентин Братоеви и другите от новата ни селекция остават под въпрос? С такива като тях се вдига нивото в родното първенство? Да, ще ги гледате с екипа на "Дея", призна собственикът и президент
на клуба д-р Александър Маджуров.

Вече е ясно, че всички заявили участие 12 отбора са лицензирани и ще участват в битката за титлата в новия шампионат, който стартира на 24 октомври.

Седмица по-рано е мачът за Суперкупата на България между шампиона "Левски" и носителя на купата "Нефтохимик".

Бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов ще играе в първенството ни с "Дея". Снимка: Startphoto

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали