"Дея" с лиценз, Цветан Соколов ще играе в България

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Сагата около лиценза на "Дея Спорт" за новия волейболен шампионат при мъжете приключи с хепиенд за бургазлии.

На свое заседание Лицензионната комисия на НВЛ е взела решение да допусне отбора за участие, след като вече е покрил всички условия и изисквания.

Така бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов вече ще може да играе в родния волейболен елит.

"Да, обявих първо пред "24 часа", че сме изпълнили всичко относно лиценза.

Нима някой се е съмнявал, че Цецо Соколов, Георги и Валентин Братоеви и другите от новата ни селекция остават под въпрос? С такива като тях се вдига нивото в родното първенство? Да, ще ги гледате с екипа на "Дея", призна собственикът и президент

на клуба д-р Александър Маджуров.

Вече е ясно, че всички заявили участие 12 отбора са лицензирани и ще участват в битката за титлата в новия шампионат, който стартира на 24 октомври.

Седмица по-рано е мачът за Суперкупата на България между шампиона "Левски" и носителя на купата "Нефтохимик".