"Абърдийн" готов да продаде вратаря на България, взе му заместник

Засилващия се интерес към българина Димитър Митов е станал причина "Абърдийн" да привлече германския вратар-ветеран Мариус Мюлер от "Волфсбург", обяви мениджърът на шотландския тим Стивън Робинсън, цитиран от aberdeenlive.news.

Попитан защо взимат втори вратар и то на зряла възраст, тъй като имат Димитър Митов под рамката, Робинсън призна, че иска да гарантира, че отборът ще има адекватен заместник след значителния интерес към Митов, появил се в последните седмици.

"Мариус е много опитен вратар, играл е на много високо ниво в Бундеслигата, така че той добавя истински опит, истинско качество към вратарската ни група и това е нещото, което искахме. Очевидно е, че има известен интерес към Дими и трябва да сме подготвени за всеки един развой", коментира още Робинсън пред вестник "Дейли Рекърд".

Попитан къде точно е следващата дестинация на българския национален вратар, който през 2025-а година имаше решаващ принос за спечелената от тима Купа на Шотландия, Робинсън казва, че нищо конкретно не е решено относно Митов. И добави: „В момента очевидно има много слухове, много приказки, много агенти. Но не, нямаме нещо категорично точно днес".

"Абърдийн" започва първенството на 1 август като домакин на "Хартс", а до момента изигра два мача за купата на Лигата, като постигнаха победи над "Брора Рейнджърс" и над "Куинс Парк" (Глазгоу). Митов пази в първата среща, докато във втората получи почивка.