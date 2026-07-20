Нидерландец фаворит за селекционер на Белгия

След отпадането на Белгия на четвъртфиналите на световното първенство, Кралската белгийска футболна асоциация обяви, че договорът на настоящия селекционер Рюди Гарсия няма да бъде подновен, след като изтича на 31 юли.

Ръководството на федерацията, начело със спортния директор Винсент Манерт, вече е започнало преговори за негов заместник, като основен фаворит за поста е Марк ван Бомел.

Нидерландският специалист е без отбор, след като напусна "Антверп", където през 2023 г. спечели шампионската титла и купата на Белгия. Познаването на белгийския футбол и опитът му като помощник-треньор в националните отбори на Саудитска Арабия и Австралия са основните причини за избора на федерацията.

Официалното споразумение се очаква да бъде подписано в близките дни, а първите официални мачове на новия треньор ще бъдат през есента в турнира Лига на нациите срещу отборите на Франция и Италия.