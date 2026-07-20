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Испания измести Аржентина от върха на ранглистата, България изпревари Нова Зеландия и Хаити

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Испанците режат мрежата на аржентинците. Снимка: Ройтерс

Новият световен шампион Испания измести стария Аржентина от върха в ранглистата на ФИФА.

Европейският представител има 1995,88 точки.

Южноамериканците втори с 1970,37 точки. Другите полуфиналисти - Франция и Англия, запазват съответно третото и четвъртото си място. На мондиала родината на футбола взе бронза, а "петлите" останаха 4-и.

Бразилия, Мароко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико допълват топ 10.

България се изкачи с 2 места нагоре до 85-о място в ранглистата с 1271,68 точки. Тимът ни изпревари Нова Зеландия и Хаити, които участваха на световното, но не се представиха добре и загубиха позиции.

Испанците режат мрежата на аржентинците. Снимка: Ройтерс

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