Вижте как милиони испанци посрещат световните си шампиони (На живо)

Около 1 милион испанци са се събрали в Мадрид, за да отпразнуват световната купа заедно с футболистите, които се завърнаха от САЩ след триумфа над Аржентина в неделя вечер.

16-години по-късно Испания отново стана световен шампион след финал срещу "гаучосите". Мачът стигна до продължения, след като в редовното време двата тима не успяха да отбележат гол, въпреки че Испания доминираше на терена.

Триумфът дойде в 106-ата минута, когато резервата Феран Торес засече пас на Нико Уилямс в първата минута на второто продължение на мача за 1:0. Аржентина пък се наложи да играе с 10 човека в добавеното време на редовното, след като Енцо Фернандес бе изгонен с втори жълт картон.

По-рано днес световните шампиони на селекционера Луис де ла Фуенте се прибраха след победата си на "МетЛайф Стейдиъм" в Ийст Ръдърфорд.

До минути трябва да започне шествието с трофея от Мондиала, което се очаква да премине през испанската столица. Испанците, които преди 2 години станаха и европейски шампиони, ще преминат с двуетажен автобус, носейки трофея. Милиони, развяващи националното знаме и облечени в цветовете му вече чакат героите си в Мадрид.

Виждат се и плакати с надпис "Крале на света". С него са брандирани и двуетажните автобуси, с които испанските национали се предвижват през града. Освен това те са обградени с десетки полицейски мотори и коли. Стотици пък чакат да ги видят и по пътя към площада, където ще бъде кулминацията на посрещането им.