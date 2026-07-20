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https://www.24chasa.bg/sport/article/23256092 www.24chasa.bg

Националите зарадваха деца от българска волейболна академия в Чикаго

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Снимка: БФВ

Малко преди да отпътуват от Чикаго, волейболните национали се срещнаха с децата от Българската волейболна академия в града.

Академията е основана през 2019 г. от български треньори, които живеят и работят в Чикаго, и днес дава възможност на десетки деца да тренират волейбол и да запазят връзката си с България чрез спорта.

За младите волейболисти срещата с националния отбор беше незабравимо преживяване, изпълнено с усмивки, снимки, автографи и много вдъхновение.

"Благодарим на на цялата българска общност в Чикаго за топлото посрещане, гостоприемството и невероятната подкрепа към националния ни отбор!", написаха от федерацията ни.

Снимка: БФВ

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