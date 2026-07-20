Дежавю за ЦСКА. Мина година и пак нищо на старта. Агитката скандира: Оставка!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Точно една календарна година измина от началото на миналото първенство и ЦСКА отново се издъни на старта. "Червените" завършиха 0:0 със "Славия", а миналото лято направиха 1:1 с "Ботев" в Пловдив.

Инвестициите в нападатели и халфове се оказаха пълен провал срещу отбора на Радко Достанич, който е изграден главно от млади момчета от школата. Така т. нар. нападатели на "червените" освен да си бъркат в носа, нямаха друга работа.

Христо Янев започна с крила и Жоел Цварц. След това напуска на терена Стефано Сенси, Бруно Жордао, Пиедраита, Леандро Годой и Йоанис Питас, което доведе до зануляването на ЦСКА.

Срещу тях футболисти с десетки хиляди евро заплата се блъскаха като в тухлена стена. И стигаха максимум до хилави удари към вратата на Иван Андонов. Реално най-хубавият бе на централния защитник Теодор Иванов през първото полувреме.

Накрая и Фьодор Лапоухов трябваше да се намесва след хубав удар на Димитър Буров. Чиято заплата едва ли е 1/20 от тази на Стефано Сенси.

Така накрая агитката на ЦСКА изпрати Христо Янев с мощни скандирания: Оставка!

Единственото красиво в мача бе поведението на феновете. И двете агитки покрепиха семействата на загиналите деца от школата на "Славия" при катастрофа на магистрала "Тракия", когато отиваха на турнир в "Албена".