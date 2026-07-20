Посрещнаха с шпалир Любо Пенев в Пловдив, проливен дъжд прекрати в 5-ата мин дебюта му начело на "Локо" (Сф)

Играчите на пловдивския "Ботев" и столичния "Локомотив" преди мача помежду си от първия кръг на елита направиха шпалир на легендата Любослав Пенев, който се завърна в българския футбол след дълго лечение на коварна болест. Любо пое тима от "Надежда" на 10 юни, а за последно води пловдивския "Локомотив" на 6 октомври 2024 г., при загубата на "черно-белите" с 0:1 от "Лудогорец" като гост.

Въпреки яростното противоборство между градските съперници, публиката на "Ботев" посрещна с бурни аплаузи и скандирания Пенев. Играчите и на двата тима пък излязоха с фланелки с неговия лик и надпис "Ще спечелиш и този мач", визирайки борбата му с тежкото заболяване.

Буря и проливен дъжд над Пловдив обаче прекрати още в 5-ата минута официалния му дебют намело на "Локо" (Сф).

Първоначално съдията Димитър Димитров прибра двата отбора с идеята след подобряване на условията да поднови играта. Но дъждът не спираше, а след 13 минути престой в съблекалните, съдията и капитаните на двата отбора излязоха на терена, за да инспектират условията. След това реферът в консултация с делегата на срещата Станислав Вълков взе решение да сложи край на срещата.

По Наредбата на БФС за първенствата и турнирите мачът ще се поднови утре по същото време със същия начален час (21,30) и със същите състави, които са напуснали терена в момента на прекратяването на срещата.