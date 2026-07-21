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Лео Меси: Ще отнеме време тази рана да зарасне!

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Снимка: Ройтерс

Мегазвездата Лионел Меси излезе със следния пост в социална мрежа след загубата на неговата Аржентина с 0:1 от Испания във финала на световното.

„Болката е огромна и ще отнеме време тази рана да зарасне. В момента е трудно да оценим напълно постижението си, но този отбор стигна до два поредни финала на световното първенство.

Благодаря ви от дъното на сърцето си за всеки поздрав и съобщение. За пореден път успяхме да се обединим като нация и да застанем рамо до рамо, споделяйки огромната гордост да сме аржентинци", сподели 39-годишният нападател.

Снимка: Ройтерс

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