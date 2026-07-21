Дежавю за България в Лигата на нациите. Ще има ли и на Евро 2026?

За втора година поред под ръководството на селекционера Джанлоренцо Бленджини националният тим по волейбол бе много близо до първо в историята участие във финалите на Лигата на нациите (наследник на Световната лига от 2018 г.), но се размина с такова.

В последния си двубой от основната фаза България трябваше да победи в Чикаго Франция с какъвто и да е резултат, за да измести Украйна от 7-ото място. Шампионите от последните 2 олимпиади, които нямаха шанс за финалите, обаче се наложиха с 3:0 над нашите момчета. Така те останаха 8-и и получиха дежавю.

Преди година волейболистите на Бленджини също имаха нужда от победа в последния си мач, но паднаха в него с 0:3 от Иран.

По параграф “Лигата на нациите” дежавюто определено е неприятно. Ако то се развие обаче по подобен на миналата година сценарий и за предстоящото през тази голямо първенство, със сигурност никой няма да има нищо против.

Националите не играха през 2025-а във финалите на Лигата на нациите, но постигнаха един от най-големите успехи в историята на българския волейбол със сребърните медали от световния шампионат във Филипините.

Това лято идва европейско, на което България е един от домакините. Гаранция феновете са настроени отдавна за дежавю спрямо Манила. Някои и за повече. Ще има ли такова предстои да разберем през септември. Като пропускане на финалите в Лигата на нациите в последния мач предшественикът вече е налице.

Трябва да се отчете, че националите направиха няколко наистина много силни мача в комерсиалния турнир. За първи път в него България стигна до 7 победи.

Солиден принос за това имаше отново Алекс Николов, който продължава да е абсолютна константа в атака. 22-годишният посрещач прибра 2 от 7-те индивидуални награди. 22-годишният посрещач стана реализатор №1 с 278 точки в 12 мача (малко над 23 средно).

Николов е №1 и при нападателите с 247 точки (53,93% успеваемост).