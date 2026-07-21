Испания държа световната купа само няколко минути и я върна

Малко известен факт е, че капитанът на Испания Родри държа трофея на световен шампион само няколко минути. След церемонията по награждаването победителите са задължени да върнат трофея на представители на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА). Нека разгледаме правния живот на най-известния приз в световния спорт.

Историята на купата на световното първенство е разделена на две епохи. Първият трофей е създаден от френския скулптор Абел Лафльор преди първото световно първенство през 1930 г. и отначало е кръстен на древногръцката богиня на победата Нике. След Втората световна война тя получава името на третия президент на ФИФА (1921-1954) Жул Риме, инициатор на провеждането на световните първенства. Именно тази купа е връчвана на победителите в турнирите от 1930 до 1970 г. Историята ѝ е драматична.

През 1966 г. малко преди световното първенство в Англия

трофеят е откраднат по време на изложба в Лондон

Няколко дни по-късно,по време на разходка в Горен Норууд, той е случайно открит от куче на име Пикълс, което моментално става известно по целия свят.

Приключенията обаче не свършват дотук. След като Бразилия печели световното първенство през 1970 г., купата “Жул Риме” е дадена за постоянно съхранение, тъй като отборът е станал трикратен световен шампион. През 1983 г. трофеят е откраднат от централата на Бразилската футболна конфедерация в Рио де Жанейро и този път изчезва безследно.

От световното първенство през 1974 г. насам ФИФА използва новата купа, която познаваме днес. Проектирана от италианския скулптор Силвио Гадзанига, тя е изработена от 18-каратово злато, висока е 36 сантиметра и тежи малко над шест килограма. Основата ѝ е украсена с два малахитови пръстена, а имената на всички световни шампиони са гравирани на дъното.

Животът на купата надхвърля финала

Много преди началото на турнира, тя се впуска в традиционно световно турне, наречено FIFA Trophy Tour. По същество това пътешествие се осъществява през различни страни и градове, позволявайки на милиони фенове да видят на живо най-ценния футболен трофей.

ФИФА преследва няколко цели с това пътешествие. Първо, това е важна част от популяризирането на световното първенство. Второ, това е голям маркетингов проект. Правата за домакинство на Trophy Tour са част от глобалния спонсорски пакет на ФИФА - в продължение на много години те принадлежат на един от най-големите производители на безалкохолни напитки. През настоящия цикъл трофеят е посетил десетки градове в страните домакини на световното първенство, както и няколко други страни.

Интересното е, че самото световно първенство е не само спортен символ, но и интелектуална собственост. Изображението на трофея е регистрирано от ФИФА като търговска марка. Това означава, че без разрешението на международната федерация купата не може да се използва за търговски цели, нито може да се произвежда като сувенир с негово участие или да се поставя върху стоки. Такива продукти ще се считат за фалшифицирани и нарушават изключителните права на ФИФА. Този вид защита е един от най-важните компоненти на търговския модел на световното първенство.

Сега нека преминем към най-интересната част: правната регулация на съдбата на трофея след финалния мач. Правилникът за световното първенство през 2026 г. установява доста необичайна процедура. Победителят в турнира наистина получав истинския трофей, но той остава собственост на ФИФА. Веднага след последния съдийски сигнал е церемонията по награждаване, по време на която играчите имат възможност да вдигнат трофея, да отпразнуват победата си и да направят исторически снимки. Тук обаче приключва правото за използване на оригинала.

В правилника изрично е посочено, че веднага след приключване на всички церемонии печелившият отбор е задължен да върне световната купа на ФИФА в съблекалнята, преди да напусне стадиона. Именно след връщането на оригинала шампионът получава така наречения трофей на победителя “Световна купа на ФИФА”.

Това е по същество официално копие,

което остава при победителите.

Дори то обаче не става собственост на националната федерация. В правилника изрично е посочено, че купата на победителя също остава във владение на ФИФА и се прехвърля само временно на победителя до следващото световно първенство. Националната федерация, чийто отбор спечели световното първенство, е отговорна за съхранението на купата на победителя.

Същото споразумение постановява, че церемонията трябва да се проведе с участието на президента на ФИФА, членове на Съвета на ФИФА и/или други лица, определени от международната федерация.

Така се стигна до една от интригите на завършилото световно с участието на Доналд Тръмп в награждаването, както бе и на световното клубно миналата година. Американският президент отново показа нрава си, като първо се опита да вдигне трофея с Родри.

След това отказа да слезе от подиума,

както бе подканен от Джани Инфантино.

Испанците обаче не му останаха длъжни. От федерацията използваха снимка на шампионите, на която Тръмп бе изтрит с изкуствен интелект. Точно преди седмица на срещата на НАТО американският президент обяви, че слага край на връзките с Испания. И тя успя да скъса с него.

Интересното е, че дори сцената за церемонията по награждаването е разделена между страните въз основа на разделение на отговорностите.

ФИФА разработва концепцията и дизайна, докато местният организационен комитет е отговорен за изработката, монтажа и техническата поддръжка на конструкцията. Дори такива на пръв поглед незначителни детайли се определят предварително от страните в съответствие със споразумението за домакинство на световното първенство.