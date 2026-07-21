Марк Кукурея уникат с 2 световни титли - на национално и клубно ниво, дойдоха на един стадион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Марк Кукурея е уникат във футбола от неделя.

Испанският ляв бек ликува с купата от мондиал 2026, след като родината му победа във финала Аржентина в неделя на стадиона в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

На същата арена в САЩ миналата година на 13 юли Кукурея бе титуляр и игра цял за английския "Челси", който преби 3:0 евро европейския първенец ПСЖ (Фр) във финала на първото световно клубно първенство.

Срещу Аржентина испанецът с буйна грива записа пълни 120 минути, тъй че тези 210 минути (те са повече с продълженията и паузите за хидратация тази година) ще останат незабравими за него.

Кукурея е и европейски шампион с Испания от първенството в Германия през 2024-а.

Миналия месец той бе закупен от "Реал" (Мадрид) за 55 млн. евро.

Утре бранителят навършва 28 г.

Преди финала с Аржентина той заяви, че при световна титла мисли да се откаже от националния.

Да видим дали ще го направи.