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Меси май продължава с Аржентина

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Лео Меси Снимка: Ройтерс

Мегазвездата на Аржентина Лионел Меси все още не е взел окончателно решение за бъдещето си в националния отбор след загубата с 0:1 от Испания на финала на мондиал 2026.

Прогнозите в родината му, а и на медии по света, сочат, че 39-годишният в момента футболист на американския "Интер Маями" най-вероятно ще продължи да носи екипа на „гаучосите".

На световното Меси вкара 8 гола в 8 мача и бе с огромни заслуги Аржентина да играе финал на втори мондиал поред.

"Болката е огромна и ще отнеме време тази рана да зарасне. В момента е трудно да оценим напълно постижението си, но този отбор стигна до два поредни финала на световното първенство", написа в социална мрежа Лео.

Лео Меси Снимка: Ройтерс

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