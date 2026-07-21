Основен играч на "Левски" аут за първия мач с "Университатя"

Основен играч на "Левски" ще пропусне първия мач с "Университатя" от втория кръг на Шампионската лига. Става дума за крайния бранител Оливер Камдем.

Камерунският защитник бъде част от традиционната "Синя Фиеста" преди утрешния двубой срещу румънския първенец на стадион "Георги Аспарухов". Което означава, че той няма как да играе срещу "Университатя".

Камдем бе титуляр и в двата мача на "сините" до момента от пресевките в турнира на богатите срещу "Борац" (Баня Лука) в кръг I. Toй има травма, която не е сериозна, но треньорът на "Левски" Хулио Веласкес избира защитникът да се възстанови напълно и чак тогава да се рискува с пускането му в игра.

Последното занимание за шампиона на България пропусна и Хуан Переа. Така с оглед на травмата на Мустафа Сангаре, "сините" имат само един избор за типичен централен нападател - младият Стивън Стоянчов.