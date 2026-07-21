Най-добрият подавач на световното не плаща издръжка на детето си

Скандал избухна с най-добрият подавач на световното - Майкъл Олисе. Френският ас завърши мондиала със 7 голови паса - рекорд в историята на един турнир. Но се оказа, че професионален план може и всичко да е наред, но в личен нещата за Олисе не са точно така.

Бившата му приятелка Фатима Заунбрехер е оправи сериозни обвинения срещу него.

Дамата твърди, че е била във връзка с крилото на "Байерн" (Мюнхен) от две години и има 20-месечна дъщеря от него. Въпреки че Олисе официално е признал детето след направен тест за бащинство. Пред "Билд" Фатима добавя, че френският национал никога не го е виждал. Всякакви контакти са се осъществявали само чрез адвокати.

ъкрушително е колко небрежен може да бъде някой към собственото си дете", каза пред вестника 34-годишната жена, която работи в оптика в Дюселдорф. Тя иска да се бори, за да гарантира, че дъщеря ѝ Алия Нур, ще опознае баща си - и че той ще ѝ плаща адекватна издръжка.

Според медийни спекулации, Майкъл Олисе печели около 14 милиона евро годишно в "Байерн". Но Фатима Заунбрехер твърди, че адвокатите му са ѝ предложили „абсурдна сума". Разочарована от поведението на бившия си партньор, тя отказала да мълчи и избрала да разкрие историята публично.

24-годишният футболист, който помогна на Франция за достигането на полуфинала на мондиал 2026, за момента не е коментирал обвиненията на дамата. Двамата са се запознали в инстаграм, където той харесал нейни снимки, написал й съобщение и тя му отговорила. В началото са поддържали връзка от разстояние, след което са започнали да се срещат. Тази връзка е приключила малко преди да разбере, че е бременна, твърди самата тя. И оттогава двамата не са имали контакт.