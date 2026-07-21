Още призиви световното да бъде увеличено до 64 отбора

Седмици след като президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че ще мисли дали да увеличи още отборите на световното, от ръководният орган на южноамериканския футбол (КОНМЕБОЛ) подкрепиха това.

Както е известно, завършилият преди 2 дни мондиал бе исторически, защото за първи път участваха 48 тима. Идеята на Инфантино е за следващото издание - това през 2030 г., с което ще се отбележи 100 г. от първото световно, тимовете да са още повече - 64.

Президентът на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес подкрепи идеята за ново разширяване на формата, призовавайки международната футболна федерация ФИФА да въведе промяната за юбилейния турнир.

"Следващото издание е у дома! През 2030 година Мондиалът идва в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Това ще бъде невероятна възможност да отпразнуваме стотната годишнина на Световното първенство с турнир с 64 отбора", написа Домингес в публикация в социалните мрежи.

През 2030 г. световното трябва да се проведе в Испания, Португалия и Мароко, докато Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващи юбилейни мачове, за да бъдат отбелязани 100 години от първия мондиал през 1930 г. в Уругвай.