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Още призиви световното да бъде увеличено до 64 отбора

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Седмици след като президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че ще мисли дали да увеличи още отборите на световното, от ръководният орган на южноамериканския футбол (КОНМЕБОЛ) подкрепиха това.

Както е известно, завършилият преди 2 дни мондиал бе исторически, защото за първи път участваха 48 тима. Идеята на Инфантино е за следващото издание - това през 2030 г., с което ще се отбележи 100 г. от първото световно, тимовете да са още повече - 64.

Президентът на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес подкрепи идеята за ново разширяване на формата, призовавайки международната футболна федерация ФИФА да въведе промяната за юбилейния турнир.

"Следващото издание е у дома! През 2030 година Мондиалът идва в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Това ще бъде невероятна възможност да отпразнуваме стотната годишнина на Световното първенство с турнир с 64 отбора", написа Домингес в публикация в социалните мрежи.

През 2030 г. световното трябва да се проведе в Испания, Португалия и Мароко, докато Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващи юбилейни мачове, за да бъдат отбелязани 100 години от първия мондиал през 1930 г. в Уругвай.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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