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Световен шампион с Испания пренаписа историята на футбола

Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Алекс Баена пренаписа историята на футбола след триумфа на родината му Испания на световното първенство.

Крилото бе титуляр в срещата срещу Аржентина (1:0) и имаше основен принос за спечелването на турнира от "Ла Роха".

С триумфа в неделя Баена се превърна в единствения играч в света, който има титли от мондиал, европейско първенство и олимпийски игри.

Халфът на "Атлетико" (М) преди 2 г. бе част от състава на Луис де ла Фуенте, който завоюва Евро 2024. На 14 юли Испания победи 2:1 Англия.

Седмици по-късно Баена бе част от селекцията на страната си за олимпийските игри в Париж. Настоящият световен първенецът бе титуляр във финала, спечелен от "Ла Роха" 5:3 след продължения срещу домакините от Париж.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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