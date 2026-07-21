ЛеБрон не бърза с избора си на нов отбор

ЛеБрон Джеймс още не бърза с избора си къде да продължи кариерата си. Преди повече от месец Краля обяви, че напусна "ЛА Лейкърс".

И в момента един от най-великите в баскетбола е свободен агент.

"Няма да бързаме. Решението е негово и само от него зависи кога ще го вземе. Няколко души се обадиха и казаха: "Хей, Рич, има ли нещо повече, което трябва да направим? Нещо, което можем да направим?" А моят отговор е: "Не. Не е нужно да правите нищо. Разбираме го ясно. Всички съобщения вече са изпратени", заяви Рич Пол, агент на ЛеБрон.

Джеймс има 23 сезона зад гърба си в НБА, с което е номер 1 по този показател.