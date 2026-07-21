Новият сезон във волейбола стартира на 17 октомври (жребий)

Шампионът "Левски" и "Локомотив" Авиа (Пловдив) ще се срещнат в полуфиналните на турнира за суперкупата при волейболистите.
Другата двойка се формира от носителя на купата на България "Нефтохимик" (Бургас) и ЦСКА.
Двубоите ще се проведат на 17-18 октомври в зала "Левски София".
В предишните 3 г. "Левски" спечели суперкупата.
Първенството започва на 23 октомври.
Мачовете от I кръг са:
"Левски" - "Пирин" (Разлог)
"Дея спорт" (Бургас) - Нефтохимик 2010 (Бургас)
"Локомотив Авиа" (Пловдив) - Монтана
"Славия" - ЦСКА
"Черно море" (Варна) - "Дунав" (Русе)
"Берое" (Стара Загора) - "Металург" (Перник)