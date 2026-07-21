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Новият сезон във волейбола стартира на 17 октомври (жребий)

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Снимка: Startphoto.bg

Шампионът "Левски" и "Локомотив" Авиа (Пловдив) ще се срещнат в полуфиналните на турнира за суперкупата при волейболистите.

Другата двойка се формира от носителя на купата на България "Нефтохимик" (Бургас) и ЦСКА.

Двубоите ще се проведат на 17-18 октомври в зала "Левски София".

В предишните 3 г. "Левски" спечели суперкупата.

Първенството започва на 23 октомври.

Мачовете от I кръг са:

"Левски" - "Пирин" (Разлог)

"Дея спорт" (Бургас) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

"Локомотив Авиа" (Пловдив) - Монтана

"Славия" - ЦСКА

"Черно море" (Варна) - "Дунав" (Русе)

"Берое" (Стара Загора) - "Металург" (Перник)

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