Венци Стефанов с идея за паметник на загиналите в катастрофа деца от школата на "Славия"

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Президентът на „Славия" Венцеслав Стефанов има идея изграждането на паметник на децата от школата на клуба - 9-годишните Мишо и Боби, които загубиха живота си в тежката катастрофа на АМ "Тракия" на 24 юни.

За да събере средства за паметника и в подкрепа на семействата, най-старият столичен клуб организира възпоменателен турнир с участието на дублиращите състави на „Славия", „Левски" и ЦСКА.

Надпреварата ще се проведе на сряда от 17,30 ч. на стадион „Александър Шаламанов", като целта е турнирът да стане ежегоден и да напомня за децата, които завинаги ще останат част от „белите".