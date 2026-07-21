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Ас на "Университатя" пропуска първия мач с "Левски"

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Шампионът "Левски" приема "Университатя" в сряда в първия мач между двата тима. Снимка: Георги Палейков

Голмайсторът на "Университатя" (Крайова) Асад Ал Хамлави е с контузия и пропусна последната тренировка на румънския шампион на базата на тима "Илие Балачи", пише вестник "Проспорт".

Той пропусна и успеха на тима срещу Ута Арад на старта на първенството с 4:0, но не е успял да се възстанови навреме и ще пропусне първия мач с "Левски" от втория кръг на Шампионската лига.

 Двубоят е утре в София от 20:30 часа и ще бъде ръководен от шведския арбитър Адам Ладебак, реваншът е в следващата сряда в Крайова и е поверен на италианския съдия Матео Марченаро.

Ал Хамлави отбеляза два гола при първата победа над "Витабск" с 4:1 в първия кръг на Шампионската лига. За негов заместник треньорът Фелипе Коельо ще избира между Стивън Нсимба, Симон Елисор и Етим.

Шампионът "Левски" приема "Университатя" в сряда в първия мач между двата тима. Снимка: Георги Палейков

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