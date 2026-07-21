Кой колко пари спечели от световното и за какво



Изчислено на мач, наградният фонд дори е намален

Тазгодишното световно първенство постави рекорд в много отношения. За първи път участваха 48 отбора, което доведе до увеличение на броя на мачовете от 64 на 104. Турнирът демонстрира и безпрецедентна гледаемост: повече от 6,25 милиона души гледаха мачовете, а средната посещаемост на мач надхвърли 65 000 въпреки високите цени на билетите.

Разпределението на парите от наградния фонд вече е ясен. Испания получи 51 милиона долара. За Аржентина останаха 34, а за Англия - 30 милиона, само с 2 повече от Франция. Швейцария, Норвегия, Белгия и Мароко се прибират с 20 милиона, Колумбия, Египет, САЩ, Португалия, Мексико, Бразилия, Парагвай и Канада - по 16, Гана, Алжир, Австралия, Кабо Верде, Австрия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сенегал, ДР Конго, Екуадор, Швеция, Кот д'Ивоар, Нидерландия, Германия, Япония и Южна Африка - по 12, и Уругвай, Шотландия, Република Корея, Иран, Узбекистан, Ирак, Саудитска Арабия, Кюрасао, Чехия, Катар, Панама, Йордания, Тунис, Нова Зеландия, Хаити и Турция - по 10.

Всяка федерация обаче е получила по 2,5 милиона долара за подготовка. Следователно, шампионът ще спечели общо 53,5 милиона долара, докато подгласниците ще спечелят 36,5 милиона долара.

Общата сума на средствата, отпуснати от ФИФА за подкрепа на всички участници в световното първенство през 2026 г., достигна рекордните 871 милиона долара. Допълнителни 355 милиона долара са предназначени за клубове, които изпращат играчи в националните си отбори. Това довежда общата сума, разпределена между националните асоциации и отбори, до над 1,2 милиарда долара.

Първоначалният финансов план за турнира, одобрен през декември 2025 г., предвиждаше награден фонд от 727 милиона долара. От тази сума 655 милиона долара трябваше да бъдат разпределени въз основа на резултатите, а 72 милиона долара трябваше да бъдат изразходвани за подготовка на отборите. Всяка от 48-те участващи федерации първоначално получи по 1,5 милиона долара преди турнира.

Силното търговско представяне на турнира обаче надмина очакванията. През април 2026 г. ФИФА коригира финансовата си програма, увеличавайки общия пакет от изплащания с 15% до 871 милиона долара.

Средствата, отпуснати за подготовка, бяха увеличени от 1,5 милиона долара на 2,5 милиона долара на отбор. Гарантираната сума за участие в световното първенство се увеличи от 9 милиона долара на 10 милиона долара. Плащанията за успешно завършване на всеки етап от турнира също бяха увеличени. ФИФА също така отпусна допълнителни средства за покриване на разходите за делегации и увеличи квотите за билети за националните федерации.

От общия награден фонд от 871 милиона долара 703 милиона долара се разпределят въз основа на представянето на отбора. Допълнителни 120 милиона долара са отпуснати за плащания за подготовка, по 2,5 милиона долара за всеки от 48-те отбора. По този начин общата сума на тези две категории възлиза на 823 милиона долара. Останалите 48 милиона долара, макар и включени в общия пакет, не са класифицирани като традиционни наградни фондове или фондове за развитие на футбола.

Сравнение с предишните

Общият награден фонд несъмнено е счупил всички предишни рекорди. Когато обаче се погледнат цифрите за отбор или за мач, картината е по-малко впечатляваща.

От 2014 г. насам общият фонд за изплащане, базиран на резултати, почти се е удвоил - от 358 милиона долара на 703 милиона долара. През тези 12 години наградата за победителя се е увеличила с 46 процента - от 35 милиона долара на 51 милиона долара.

Важно е обаче да се отбележи един момент. Сега в турнира участват 16 отбора повече. Броят на националните отбори се е увеличил с 50 процента, а броят на мачовете се е увеличил от 64 на 104, което е увеличение с 62,5 процента. Следователно, такова рязко увеличение на общия награден фонд не се дължи на внезапната щедрост на ФИФА, а предимно на новия формат на състезанието.

В Катар преди четири години средното плащане, базирано на резултати, е било 13,75 милиона долара на отбор. Сега тази цифра се е увеличила до 14,65 милиона долара. Разлика от само 6,5 процента. Ако се включат средствата за подготовка, средното директно плащане се е увеличило от 15,25 на 17,15 милиона долара. Тук увеличението е малко по-значително - около 12,4 процента.

Междувременно наградният фонд на мач дори е намалял леко. И това се случва на турнир с рекордна обща посещаемост и изключително скъпи билети.

За всеки мач от световното първенство в Катар са изчислени средно 6,88 милиона долара плащания, базирани на резултати. За световното първенство през 2026 г. тази цифра е приблизително 6,76 милиона. Намалението е малко, само 1,7 процента, но показва, че ФИФА не е променила фундаментално политиката си за наградните фондове.

Кой получава тези пари?

ФИФА превежда наградния фонд не на играчите, а на националните асоциации. След това всяка федерация решава каква част от тези пари да задържи в бюджета си, колко да даде на треньорския щаб и колко да разпредели на играчите като бонуси.

Условията обикновено се договарят преди началото на състезанието. Отборите определят размера на бонуса за класиране за турнира, преминаване през отделните кръгове и спечелване на финала.

Например, според местните медии испанският национален отбор прибира 45% от парите на ФИФА за титлата. При загуба щеше да вземе 40%. Или всеки играч ще прибере 865 000 долара преди данъците.

В САЩ използват специална система, която разпределя наградния фонд поравно между световните първенства за мъже и жени. Федерацията задържа 20 процента от приходите от световното първенство, като мъжкият и женският отбор получават по 40 процента.

Американците достигнаха до осминафиналите и спечелиха 16 милиона долара. От тази сума 3,2 милиона долара ще останат за федерацията, 6,4 милиона долара ще отидат за мъжкия отбор и още 6,4 милиона долара ще отидат за женския. При състав от 26 души това се равнява на приблизително 246 000 долара на състезател и от двата отбора.

Същото ще важи и за наградния фонд на женския отбор за световното първенство през 2027 г. Той също ще бъде включен в един и същ фонд и ще бъде разделен поравно. Така се постига равенство на половете.

Какво отива за клубовете

Националните федерации не са единствените получатели на средства. ФИФА отпусна рекордните 355 милиона долара за компенсационната програма за клубове, предоставящи играчи на националните си отбори. На последното световно първенство фондът беше 209 милиона долара. Сега той се е увеличил с почти 70 процента.

Основната промяна не е само в сумата. За първи път клубовете получават заплащане за играчи, участвали в квалификационния турнир, дори ако отборът им в крайна сметка не се класира.

100 милиона долара са заделени от общия фонд за квалификационния турнир. Други 250 милиона долара ще бъдат използвани за финалите. 5 милиона долара остават в резерв. След приспадане на административните разходи тези пари ще бъдат използвани и за подкрепа на клубния футбол.

В квалификационния турнир са изиграни 905 мача. За всеки играч, освободен от клуб за конкретен мач, очакваното плащане е 2360 долара. Няма значение дали играчът е играл 90 минути, влязъл е като резерва, или е седял на пейката. Обезщетението се дължи на клуба, който го е освободил за мача на националния отбор.

Ако играч бъде включен в състава на националния отбор десет пъти в квалификациите, клубът му ще получи приблизително 23 600 долара. За голям клуб това е малка сума, но за отбор от по-ниска лига дори няколко десетки хиляди могат да направят съществена разлика. Новата програма е особено важна за клубовете в Африка, Азия, Океания и Централна Америка. Преди играчите издържаха дълги полети, рискуваха здравето си и клубът не получаваше нищо, ако националният отбор не се класира за световното. Сега се компенсира и самото участие в квалификациите. Фондът за изплащане на наградите за финалите през 2026 г. е 250 милиона долара. Изчислява се не по мачове или изиграни минути, а по броя дни, през които играчът е в националния отбор.

За повечето участници обратното броене започва на 25 май, когато клубовете са длъжни да освободят играчи. Изключението важи за играчи, участвали във финалите на континентални клубни състезания преди 30 май. Периодът приключва в деня след последния мач на националния отбор.

Минималната дневна ставка е 5000 долара. Следователно, играч от отбор финалист, който е бил в националния отбор от 25 май до 20 юли, ще спечели на клуба минимум около 285 000 долара.

Играчите не са длъжни да се появяват на терена. Резервен вратар, който не е играл нито една минута, се оценява по същата дневна ставка като звездния играч на отбора. Така пари са гарантирани за “Монтана” и “Лудогорец” за Марсио Роса и Дерой Дуарте.

В случай на сериозно нараняване на играч може да се активира отделна програма за защита на клуба. Тя е отделна от фонда от 355 милиона долара и се прилага само ако са изпълнени установените условия.

Обезщетение се изплаща, ако играч не е в състояние да играе повече от 28 дни поради контузия, получена по време на изпълнение на задълженията си в националния отбор. Плащанията се изчисляват на базата на фиксирана заплата и не могат да продължат повече от една година. Следователно, плащанията не се прехвърлят автоматично след контузия.

Приходите растат още повече

Световното остава основният търговски актив на ФИФА. Организацията е увеличила прогнозата си за приходи за четиригодишния цикъл 2023-2026 г. до 13 милиарда долара. По-голямата част от тези приходи идват от годината, в която се провежда Световното първенство за мъже.

Телевизионните права са основният източник на приходи. Договорите за спонсорство, лицензирането, билетите и програмите за гостоприемство генерират значителни суми.

Приходите от билети и гостоприемство са се увеличили особено значително. За цикъла 2023-2026 г. ФИФА е предвидила в бюджета си приблизително 3 милиарда долара за тази категория. Световното първенство през 2022 г. в Катар ще генерира приблизително 929 милиона долара директно от билети и гостоприемство. Приходите от спонсорство през четиригодишния цикъл се оценяват на приблизително 2,7 милиарда долара, докато приходите от лицензиране ще възлизат на приблизително 670 милиона долара.

Бюджетът на световното първенство се оценява на приблизително 3,8 милиарда долара. Това включва организация на мачове, телевизионна продукция, логистика, плащания на участниците и множество други елементи. Турнирът е скъп за ФИФА, но от търговска гледна точка тези разходи не само се изплащат, но и генерират огромни печалби.

Общият пакет от 871 милиона долара представлява приблизително 6,7% от прогнозираните приходи за целия цикъл. Това не означава, че всички останали пари отиват директно в организацията. ФИФА твърди, че приблизително 90% от планираните инвестиции в цикъла се връщат във футбола чрез състезания, програми за развитие и подкрепа за националните асоциации.

При това положение едва ли ще има кой да бутне Джани Инфантино на изборите през март догодина.