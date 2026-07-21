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Юношески национал от "Несебър" в академията на "Лацио"

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Калоян Недев с екипа на "Лацио". Снимка: сайт на "Несебър"

Юношеският национал на България Калоян Недев осъществени трансфер в Академията на италианския "Лацио", съобщиха от ОФК "Несебър", от който той беше част в последните шест месеца и записа 14 официални мача с 3 гола и 4 асистенции.

Недев, който играе като краен нападател, ще играе в селекцията на римланите до 17 години.

"Той пристигна от "Бургас Спорт", а за нашия клуб беше чест да бъде част от неговото развитие в този важен етап от кариерата му. Вярваме, че престоят му в ОФК "Несебър" и натрупаният опит в мъжкия футбол допринесоха за успешното му представяне и за следващата голяма стъпка в неговия футболен път", написаха от клуба на своята официална страница.

Калоян Недев с екипа на "Лацио". Снимка: сайт на "Несебър"
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