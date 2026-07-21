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https://www.24chasa.bg/sport/article/23259848 www.24chasa.bg

Национал на Сирия пред договор с "Лудогорец"

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Новият треньор на “Лудогорец” получи фланелка с номер 1 от изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Лудогорец" е много близо до привличането на сирийския национал Айхам Усу, който играе в белгийския "Шарлероа", пише вестник "Ла Дерниер Йор".

26-годишният футболист, който е централен защитник, играе в Белгия от сезон 2024/2025 и бързо се превръща в ключов играч, а сега изглежда, че ще има трансфер в България, твърди изданието.

Трансферната сума за Усу ще бъде между три и четири милиона евро. Усу, който замени шведския национален отбор за Сирия, е израснал в Гьотеборг и е играл за "Хекен", "Гайс" и АФК "Ескилстюна", между другото. Извън Швеция е бил футболист на "Славия" (Прага) и испанския "Кадис+, преди да се премести в Белгия.

Новият треньор на “Лудогорец” получи фланелка с номер 1 от изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев. СНИМКА: STARTPHOTO.BG
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