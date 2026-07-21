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"Локо" (Сф) благодари на "Ботев" (Пд) за отношението към Любо Пенев

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Любо Пенев благодари за отношението в Пловдив. Снимка: Startphoto.bg

Ръководството на "Локо" (Сф) изказа благодарности към "Ботев" (Пд) за уважението и подкрепата към старши треньора на столичани Любослав Пенев преди началото на сблъсъка между двата тима снощи.

Двубоят бе прекратен в 5-ата минута заради буря и проливен дъжд и ще се доиграе днес. Любо Пенев бе посрещнат с шпалир от играчите и с бурни аплодисменти от трибуните на стадион "Христо Ботев" в знак на подкрепа в битката на легендарния голмайстор с онкологично заболяване.

"Ръководството на "Локомотив" (София) иска да изкаже своите благодарности към ПФК "Ботев" (Пловдив) за поетата инициатива в знак на уважение и подкрепа към Любослав Пенев преди началото на сблъсъка между двата тима!

А за нас остава радостта, че такава фигура, която е способна да обедини цялата футболна общност е част от нашия клуб!", написаха от "Надежда".

Любо Пенев благодари за отношението в Пловдив.

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