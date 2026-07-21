Последните двама нови чужденци представи "Ботев" (Пд)

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Последните си две нови чуждестранни попълнения представи "Ботев" (Пд).

Жълто-черният екип през сезона ще носят германецът Мартин Зенгер, който е централен защитник.

26-годишният снажен бранител е ритал в родината си за "Санкт Паули", "Кайзерслаутерн" и "Дуисбург", а за последно е бил в полския "Стал".

Мауро Родригес е дясно крило със стаж в швейцарските "Сион" и "Ивердон" и украинския "Олександрия".

С привличането на Зенгер и Родригес, старши треньорът на "канарчетата" Станислав Генчев иска да засили конкуренцията в защита и по фланговете.