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https://www.24chasa.bg/sport/article/23260618 www.24chasa.bg

55 000 евро глоби за ЦСКА заради феновете в Ирландия

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Стюардите на стадион “Брандиуел” се опитват отчаяно да спрат феновете на ЦСКА да се докопат до тези на домакините в реванша от Лига Европа. СНИМКИ: STARTPFOTO.BG

55 000 евро глоби присъди УЕФА на ЦСКА. 30 000 от тях за хвърлени предмети, нанасяне на щети и държанието на феновете в реванша срещу "Дери Сити". Това е придружено със забраната на агитка за гостуването на "Карабах". ЦСКА в рамките на 30 дни трябва да се свърже с ирландците и да плати щетите по стадиона.

Още 20 000 евро са за расистки скандирания на мача. И тук има забрана за продажба на билети за следващия мач в евротурнирите, но това е условно за следващите две години.

И 5000 евро е глобата за поведението на човек от щаба.

"Дери Сити" има само глоба от 20 000 евро и забрана за продажба на билети за северната си трибуна за следващия мач. Обвиненията за недостатъчна охрана са били свалени.

Стюардите на стадион “Брандиуел” се опитват отчаяно да спрат феновете на ЦСКА да се докопат до тези на домакините в реванша от Лига Европа. СНИМКИ: STARTPFOTO.BG

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