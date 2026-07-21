55 000 евро глоби за ЦСКА заради феновете в Ирландия

55 000 евро глоби присъди УЕФА на ЦСКА. 30 000 от тях за хвърлени предмети, нанасяне на щети и държанието на феновете в реванша срещу "Дери Сити". Това е придружено със забраната на агитка за гостуването на "Карабах". ЦСКА в рамките на 30 дни трябва да се свърже с ирландците и да плати щетите по стадиона.

Още 20 000 евро са за расистки скандирания на мача. И тук има забрана за продажба на билети за следващия мач в евротурнирите, но това е условно за следващите две години.

И 5000 евро е глобата за поведението на човек от щаба.

"Дери Сити" има само глоба от 20 000 евро и забрана за продажба на билети за северната си трибуна за следващия мач. Обвиненията за недостатъчна охрана са били свалени.