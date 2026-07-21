ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички от "Прогресивна България" без един подкрепи...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23260768 www.24chasa.bg

Веласкес наясно с титулярите за мача с "Университатя" утре

708
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес е наясно с титулярите, които ще излязат утре срещу "Универиситатя" (Крайова) в първия мач от кръг II на Шампионската лига. Срещата е на "Герена" от 20,30 ч.

Аут от състава ще е десният краен бранител Оливер Камдем. При камерунеца се е обадила стара травма. И той има нужда от почивка.

Хуан Переа, който пропусна последната тренировка на "сините", пък до последно ще е под въпрос, обясни Веласкес, което значи, че той няма да стартира от първата минута.

Иначе сигурен титуляр е Евертон Бала. За голмайстора на "Левски" от миналия сезон мачът с "Университатя" ще е неговият стотен с екипа на "сините".

"Както във всички мачове досега и при анализите подхождаме по същия начин - най-важно е как ще стои нашият отбор. Анализираме и противника, силни и слаби страни. В някои аспекти как те играят трябва да се съобразим и да минимализираме силните им страни", започна Веласкес.

"Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия, за да можем да изравним силите, за да стоим добре, да разберем какво се изисква от нас, да отведем мача в руслото, което нас ни интересува, и да се опитаме да го спечелим", добави още треньорът на "Левски".

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали