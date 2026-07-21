Веласкес наясно с титулярите за мача с "Университатя" утре

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес е наясно с титулярите, които ще излязат утре срещу "Универиситатя" (Крайова) в първия мач от кръг II на Шампионската лига. Срещата е на "Герена" от 20,30 ч.

Аут от състава ще е десният краен бранител Оливер Камдем. При камерунеца се е обадила стара травма. И той има нужда от почивка.

Хуан Переа, който пропусна последната тренировка на "сините", пък до последно ще е под въпрос, обясни Веласкес, което значи, че той няма да стартира от първата минута.

Иначе сигурен титуляр е Евертон Бала. За голмайстора на "Левски" от миналия сезон мачът с "Университатя" ще е неговият стотен с екипа на "сините".

"Както във всички мачове досега и при анализите подхождаме по същия начин - най-важно е как ще стои нашият отбор. Анализираме и противника, силни и слаби страни. В някои аспекти как те играят трябва да се съобразим и да минимализираме силните им страни", започна Веласкес.

"Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия, за да можем да изравним силите, за да стоим добре, да разберем какво се изисква от нас, да отведем мача в руслото, което нас ни интересува, и да се опитаме да го спечелим", добави още треньорът на "Левски".