Как поколението алфа промени мондиала

Големите звезди в интернет с милиони лайкове са невръстният брат на Ямал, крещящ Vamos, Доналд Тръмп като видеорефер, Холанд като аниме злодей и женските вопли за Феран

Норвежкият футболен феномен Ерлинг Холанд като викинг, 4-годишният брат на Ламин Ямал, крещящ Vamos, обърканият нидерландец Върджил ван Дайк и американският президент Доналд Тръмп като видеоасистент рефер. Това бяха едни от най-популярните мемета в социалните мрежи през изминалите 4 седмици, свързани със световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.Поколението Z предизвика фурор в онлайн пространството, генерирайки над 2 милиона уникални потребителски публикации само за 7 дни. Дори мондиалите в Катар през 2022 г. и в Русия през 2018 г. драматично изостават по брой гледания. Но причината за сегашната популярност до голяма степен се дължи на поколението алфа или на родените между 2010 и 2024 г.

Анализатори отбелязаха почти 10 милиарда показвания в социалните мрежи на футболно съдържание само през първата седмица от мондиала, или

двоен ръст спрямо седмицата преди началото му.

Глобалният отзвук дори предизвика ФИФА да обяви мрежата ТикТок за свой предпочитан партньор сред платформите. Нещо повече, призова футболните почитатели да продължат разпространението на въздействащо съдържание.

Известният хит от 90-те The Sign на групата Ace of Base отново придоби популярност, този път в ТикТок. Най-вече припевът: ,,Аз видях знака, видях го и ми се отвориха очите". Младежите масово го пускаха на фона на кадри от мача Нидерландия - Аржентина през 2022 г. и сблъсъка между южноамериканския състав и Египет от тазгодишното първенство. Това предизвика шумен дебат в социалните мрежи на тема честни ли са съдийските решения спрямо Аржентина и как ФИФА демонстративно показва пристрастията си. Хитът звучеше и на фона на видеата с недоумяващото изражение на капитана на "лалетата" Ван Дайк след дузпа за Аржентина и симулираните падания на Лионел Меси. А за успеха на проявеното потребителско въображение свидетелстват и 3,3-те милиона харесвания само за 3 дни и близо половин милион харесвания на коментара: ,,Ван Дайк беше първият, който разбра, че световната купа е по сценарий".

Особено популярна за младежите се оказа и еуфорията на 4-годишния Кейн Ямал, брат на испанския 19-годишен национал на Испания Ламин Ямал. Неговото знаменито Vamos (напред) вдъхнови 150 000 потребителски видеа, използващи фразата. Името му стана толкова популярно, че сумарно генерираха по 1 млн. гледания на час в продължение на две денонощия - при всички видеа, уловили момента. А мигът, в който невръстният Кейн Ямал се затича към брат си, след като червеният отбор стана световен шампион, събра 10 млн. харесвания само за 13 часа.

Тенденцията неусетно се пренесе и в конвенционалните търсачки като Google. И ако името на Кейн Ямал не бе особено търсено преди мача Испания - Австрия, то след него отбеляза ръст над 5000%. Това изстрелва Keyne Yamal vamos в топ 3 на най-бързо набиращите популярност фрази само за едно денонощие. Яркото присъствие на хлапето за броени дни го превърна в най-влиятелния футболен инфлуенсър на поколението алфа.

Друго меме, събирало милиони гледания, бе възродено от футболиста Ерлинг Холанд. През 2021 г. потребителите го оприличиха на човекоподобен, плешив и много набит аниме злодей на име Маждийн Буу. Приликата между двамата беше потвърдена и от самия Холанд на сегашното първенство. Феновете от Азия подеха темата и в социалната мрежа - Снапчат, в която футболистът е активен ежедневно. Азиатците го кръстиха Хабао, галено за бебе Холанд заради видеата

му с пуснатите руси кичури.

Другият му популярен образ е свързан със загряващ на тренировка викинг с фотошопирани оръжия. Появиха се и спекулации как той е киборг или е висша технология на норвежкото правителство. Те "избухнаха", след като Холанд отстрани петкратните шампиони Бразилия с 2 гола. Феновете на Холанд започнаха отново да разпространяват импровизирано видео с него от 2016 г., на което рапира в двора на къща с двама негови приятели. Новата вълна на мемета с послание как футболистът израства във футболната си кариера

благодарение на озадачаващия си музикален талант

вкара видеото в редица класации. След като то събра 18 милиона гледания, авторът на песента, норвежкият диджей Кайго, направи нов ремикс в социалните мрежи и обеща на феновете, че ще я публикува отново, ако футболистът отбележи гол в мача срещу Бразилия. Френският национал Килиан Мбапе също е ключов играч за поколението алфа не само на терена. Негово интервю за американското лайфстайл списание Vanity Fair лансира нов моден термин сред поколенията Z и алфа. Ключовата фраза "Специалитетът на Мбапе" отбелязва 150% ръст в търсенията само за 24 часа. Популярността се дължи на използвания сленг сред младите поколения. То е синоним на брилянтност и професионализъм - когато кажеш, че "готвиш", значи, че си топспециалист в това, което правиш. Независимо какво е. Затова отговорът на звездата "Реал" Мадрид наготвиш", значи, че си топспециалист в това, което правиш. Независимо какво е. Затова отговорът на звездата на , когато го питат за специалитета му в кухнята е: "Например нищо. Опитвам се да бъда по-добър." И ако той говори за готварските си уменията, младежите го тълкуват като развитие на способностите му на терена.

Английските национали пък успяха да дигитализират песента на групата "Оейзис"- Wonderwall повече от 30 години след излизането . Хитът влезе в класацията на ТикТок за песни с набираща популярност, след като беше изпята от изключително актуалните английски футболисти Хари Кейн и Джуд Белингам, прегърнати рамо до рамо със съотборниците си. Хари Кейн прикова интереса на младото поколение с интервюто си за британската обществена телевизия след победата срещу Мексико с 3:0.

Видеото събра близо 3 милиона харесвания, а при търсене на ключовата дума "невероятен" в ТикТок първо се появява фразата на Кейн, който с прегракнал глас казва Unbelievable support (Невероятна подкрепа).

Намесата на американския президент Доналд Тръмп в отмяната на червения картон на американския футболист Фоларин Болагун предизвика силен отзвук сред младите фенове.

И те побързаха да му отговорят с мемета

Появиха се видеа как на Болагун съдията му дава картона, а играчът в отговор му вади от джоба си снимка на държавния глава. След което Тръмп излиза на терена като съдия, който се трансформира във видеоасистент рефер (ВАР) и дори играч.

След намесата на Тръмп в съдийското решение и спорните мачове между Нидерландия и Аржентина и Египет - Австралия потребителите в социалните мрежи не пестиха изобретателност и в нарицателните за ФИФА. Едно от тях бе "Борим се за Аржентина" (Fighting It For Argentina - FIFA) на английски език. Подигравките на тази тема не спряха до последния съдийски сигнал на мондиала заради безкрайната толерантност на реферите към "гаучосите" и грубостите им на терена.

Може би именно затова съпругата на Лионел Меси Антонела Рокуцо бе детронирана по ръст на последователите за един ден. При това не от кого да е, а от красивата приятелка на Ямал Инес Гарсия. 21-годишната инфлуенсърка добави 1,45 млн. фенове само за денонощие след победата на червените. Антонела се нареди на второ място в листа с най-следвани футболни половинки за един ден с нови 1,40 млн. последователи. След тях се нареждат Изабел Хаугсег - половинката на норвежеца Ерлинг Холанд, годеницата на португалската легенда Роналдо Джорджина Родригес и съпругата на бразилеца Неймар - Бруна Бианкарди. Майката на Ямал също изненадващо се включи в тази надпревара. Шийла Ебана набра популярност с видеата си как готви, пазарува или просто се наслаждава на компанията на синовете си и това докара 40-50% ръст в последователи от началото на световното до днес.

Но не само дамите се възползваха от световната слава. Футболните журналисти като Фабрицио Романо също приковаха международното внимание с новините за играчите от отбора на "Ла Фурия Роха". Романо бе сред първите, които разпространиха коментара на левия бек на иберийците Марк Кукурея, че ще си татуира лицето на треньора Луис де ла Фуенте, ако отборът му спечели шампионската титла. Обещания да променят прическите си дадоха полузащитникът на Барселона Педри Лопес и атакуващият полузащитник Пабло Гавира - Гави.

Те казаха, че при победа единият ще си боядиса косата в розово,

а Педри ще е рус. 19-годишният Ламин Ямал заяви, че ще си пусне брада за 3 седмици. Звездата на финала, нападателят на "Барселона" Феран Торес, подобно на съотборниците си обеща, че ще се върне към прическата си нула номер. Това докара до истерия най-вече дамската аудитория, което го изстреля още по-напред в социалните мрежи. В това отношение много помогна и инфлуенсърката Росио Доминго. Докато в живо предаване показваха лицата на испанските играчи и Росио изброяваше имената им, когато камерата се спря на Феран тя започна артистично да охка: "Ооо Феран, ооо Феран". След което фразата се превърна в тренд и сред самите футболисти. На шампионския парад в Мадрид Ямал я имитира дословно, когато посрещна на сцената Феран. Съотборникът им Дани Олмо също коментира пост на Феран с чувствената фраза. Само той събра 104 хиляди харесвания, а феновете отбелязаха как футболистите са

"хронично онлайн",

което за младите поколения е синоним на много активен в мрежите човек.

В крайна сметка усилията на младите в генерирането на съдържание не останаха незабелязани от по-възрастните. Статистика сочи, че през 2025 г. 21% повече от футболните фенове на възраст над 50 години са се пренасочили към ТикТок, за да гледат мачове на живо и да слушат коментарите на известни инфлуенсъри.

Българската национална телевизия (БНТ) също отбеляза исторически рекорди в рейтинга си по време на финалния сблъсък в първенството. Ако Нова тв тази година отчете грандиозните 49,8% шер (аудиторен дял) на финалния епизод на предаването ,,Като две капки вода", битката за купата по БНТ стремглаво ги приземи. Националната телевизия регистрира 60,5% дял от зрителите между 18 и 59 + години. През 2026 г. обществената телевизия вече записа в сметката още един впечатляващ пробив. Когато Дара спечели "Евровизия" рейтинговият анализатор ГАРБ оцени гледаемостта с 40,51% шер.

Въпреки този ръст на традиционните медии, новият пазар, формиран от инфлуенсърите в интернет, тепърва ще расте. Анализите сочат, че тази нова ниша, включваща всички възможни приходи, може да достигне 470 милиарда долара още през 2027 г. именно заради пренасочването на запалянковците към социалните мрежи. В момента този сегмент се оценява на 192 милиарда. Тоест очакваният скок е близо два пъти.