Започна проектирането на новия стадион на “Левски”

Първата реална стъпка към построяването на новия стадион на “Левски” вече е факт. Преди няколко седмици започва проектирането за съоръжението, което ще е дом на “сините”, научи “24 часа”.

Припомняме, че на 24 април 2026 г. при представянето си пред широката публика като нов собственик на клуба Атанас Бостанджиев обяви гръмката новина, че 27-кратните шампиони на България ще имат чисто нов стадион, който ще е най-модерният у нас.

Според първоначални изчисления ще е нужна сума от около 130 млн. евро за реконструкцията на “Герена”. На въпросната пресконференция бе обявено, че стадионът трябва да бъде завършен през 2029 г.

“Аз се ангажирам лично с тази инвестиция да изградим най-добрата база в България, а и може би в Европа. Клубът заслужава това нещо. От моя гледна точка ще направя всичко възможно финансово и стратегически”, каза тогава Атанас Бостанджиев.

Капацитетът на стадион “Георги Аспарухов” ще бъде 24 718 места съгласно изискванията на БФС и 23 032 места съгласно изискванията на УЕФА.

Е, месеци по-късно всичко върви по план. Проектът още е в начален етап. По него се работи от повече от месец. И би трябвало да бъде готов в края на есента.

А 12 месеца след като е готов, се очаква да започне и същинската работа по бутане на стария стадион и изграждане на нов модерен дом на “сините”. Това трябва да продължи около 24 месеца.

Иначе компанията, която изготвя проекта, е ИПА - същата, която работи с ЦСКА по построяването на новия стадион на “армейците”.

В същото време треньорът на “Левски” Хулио Веласкес е наясно със състава, който днес ще излезе на терена срещу “Университатя” (Крайова) от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тази вечер от 20,30 ч на “Герена” “сините” приемат първенците на северната ни съседка. В сектора за гости пък би трябвало да има около 1000 фенове на румънците.

Треньорът на “сините” Хулио Веласкес пък ще направи 2 промени спрямо реванша с “Борац” преди 8 дни, когато столичани спечелиха 4:0.

На вратата за шампиона на България ще стартира Светослав Вуцов. Като десен бранител ще действа Алдаир, който ще замени контузения Оливер Камдем. Камерунецът е играл с травма последните няколко мача и бе похвален от треньора за усилията и мъжеството, което показва. В центъра на отбраната ще си партнират Никола Серафимов и капитанът Кристиан Димитров. Отляво ще е Майкон. В средата на терена ще играят Сержиньо, Гашпер Търдън и Акрам Бурас. Алжирският халф пропусна срещата с босненци заради неразположение. Но сега ще е на линия за сблъсъка с румънците.

В предни позиции Веласкес ще заложи на Армстронг Око-Флекс, Рейналдо и Евертон Бала. За последния, който бе и голмайстор на първенството през миналия сезон, двубоят с “Университатя” ще бъде малко по-специален. Причината - ще е неговият стотен с екипа на “сините”.

“Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия, за да можем да изравним силите, за да стоим добре, да разберем какво се изисква от нас, да отведем мача в руслото, което нас ни интересува, и да се опитаме да го спечелим”, каза предводителят на “Левски” Хулио Веласкес.

Испанецът похвали днешния съперник. Специалистът изтъкна, че тимът от Крайова притежава стил и действат винаги по ясно предначертан план.

“Определено знаят как да изглеждат добре като отбор на терена, как да притежават топката и да се защитават. Отбор, който притежава стил на игра, идентичност и яснота в действията си. С интересни футболисти, що се отнася до индивидуалности”, добави още Веласкес.

Евертон Бала пък сподели, че с всеки изминал мач “сините” стават все по-силни. Бразилецът определи двете срещи с “Университатя” като много трудни.