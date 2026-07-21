Неймар поведе идеалния тим от издънките на световното

Американският гигант ESPN избра идеалната единадесеторка на провалилите се играчи на световното първенство. Избрана бе по схемата 1-4-5-1, която е една от най-популярните в съвременния футбол.

На вратата е Фернандо Муслера, който може би е бил единодушен избор. Ветеранът се завърна в националния отбор на Уругвай, за да го провали тотално. Има вина за почти всеки гол в мрежата си.

В защита са Нико О'Райли (Англия), Върджил ван Дайк (Нидерландия), Марк Гейхи (Англия) и Йошуа Кимих (Германия). Може би малко изненадващо е попадането на двама англичани, но като се вземе предвид, че отново се завърнаха у дома преди очаквания финал, изборът идва логично. Ван Дайк цял сезон не е на ниво, така че при него не може да се говори за толкова сериозен провал.

В халфовата линия са Скот Мактоминей (Шотландия), Федерико Валверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (САЩ), Бруно Фернандеш (Португалия) и Флориан Вирц (Германия).

След феноменалния сезон в Италия от Мактоминей наистина се очакваше доста повече с националния отбор на Шотландия, отколкото поредното отпадане в групата. Звездата така и не показа изключителни качества на терена.

Световното за Бруно Фернандеш ще се запомни единствено с откритата вражда с Кристиано Роналдо. И то след като постави абсолютен рекорд по асистенции в английската Висша лига с екипа на “Манчестър Юнайтед”. На първенството така и не успя да намери звездата на отбора си и така португалците се прибраха рано-рано у дома.

Нападателят също е безспорен - Неймар. Заради него наставникът на Бразилия Карло Анчелоти се лиши от здрав нападател и срещу това получи едно нищо. Тотален провал, пропусна началото заради контузия, а влизанията му от резервната скамейка не могат да се запомнят с нищо. Е, вкара една дузпа, колкото да се хвали, че има попадения на три световни.

Сериозна конкуренция за поста може да му прави и Игор Тиаго. Бившият нападател на “Лудогорец” се скъса да вкарва в английската Висша лига, но за световното тотално спука гума. Титуляр в първия мач, пълно заличаване и след това бе забравен от треньора.

Със сигурност има още един куп провалили се играчи на световното, но при тях антирекордите бяха доста по-малко.

