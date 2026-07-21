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https://www.24chasa.bg/sport/article/23261553 www.24chasa.bg

"Лудогорец" привлече младежки национал на Бразилия

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Натан Фернандес. Снимка: сайт на "Лудогорец"

"Лудогорец" привлече младежки национал на Бразилия - Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от "Ботафого".

"Лудогорец" постигна споразумение с бразилския гранд "Ботафого" за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. След успешно финализирани преговори между двата клуба, бързоногото крило ще играе за "орлите" като преотстъпен, а в договора е заложена и опция за неговото закупуване.

21-годишният Натан пристига в Разград с впечатляващ опит въпреки младата си възраст. В периода 2022–2025 година той записва 61 официални мача с екипа на "Гремио", а след трансфера си в Ботафого срещу солидна сума през 2025 година изиграва още 29 срещи за клуба. Отбелязва 5 гола.

В момента Натан тренира с "Лудогорец", като клубът работи по финализиране на документалните процедури по картотекирането на играча.

През 2025 година Натан прави дебют за младежкия национален отбор на Бразилия. До момента той има 5 мача с националната фланелка, като в селекцията звездата на "Борнемут" Раян е негова резерва", съобщиха от "Лудогорец".

Натан Фернандес. Снимка: сайт на "Лудогорец"
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