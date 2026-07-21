Григор и Ейса се събраха в Калифорния, може да са заедно и в Мексико

Григор Димитров и приятелката му Ейса Гонсалес отново са заедно. Двамата се събраха в Лос Анджелис, Калифорния, където най-добрият български тенисист се подготвя за предстоящия сезон на твърди кортове.

Мексиканката не пристигна в Европа за “Уимбълдън” и после за турнира на червено в Бостад заради неотложните си професионални ангажименти. Тя бе номинирана от гилдията на американските кинокритици за най-екшън актриса за ролята си в Mike & Nick & Nick & Alice. Победителите в отделните категории ще бъдат обявени на 6 август, а конкуренция на Ейса са Памела Андерсън за ролята ѝ в “Голо оръжие” и Чарлийз Терон в Apex.

На Григор Димитров му предстои участие на турнира в Лос Кабос, за който получи покана от организаторите. Много е вероятно в мексиканския курорт той да бъде с гаджето си.

Тези дни бившият №3 в света играе на кортовете на клуба в Бевърли Хилс, а с него е японският му треньор по фитнес Ютака Накамура.

Директор на клуба е бивша тенисистка със специално място в историята. Американката Ан Уайт стигна до №19 в световната ранглиста, но предизвика истински шок на “Уимбълдън” през 1985 г. Тогава тя се появи на корта в Лондон за мача с Памела Шрайвър с нетипичен за традициите на турнира бял костюм от една част, който прилепваше плътно по тялото. Двубоят бе прекъснат заради тъмнина, а главният съдия Алан Милс каза на Уайт да избере по-приличен екип за доиграването.

