Алекс Николов: Не e сериозно да се очаква финал на Евро 2026

Това е най-доброто класиране (8-о), откакто сме в Лигата на нациите. Бихме отбори от топ 8. Това също е много добре. На правилния път сме. Чувството е уникално при победи като тази срещу САЩ. Имаме добри показатели за септември за европейското, а и сме домакини. Нивото и волейбола ги има. Трябва да се изчистят някои неща. Нивото вече е друго. Не е сериозно обаче да се очаква финал на европейското.

Тази трезва оценка направи основното точково оръдие на националния отбор по волейбол. Думите му трябва да бъдат чути от феновете, които, само защото миналата година сме играли финал на световно, очакват това да стане и на континенталния форум, на който сме съдомакини.

“Ние сме отбор, който е в топ 10 на света. Ако се представим на ниво, може да се борим за медали. Това е реалистичното очакване. Имаме напредък с манталитета как трябва да подхождаме към отделните срещи и турнири. Това също се учи с трупането на опит. На правилния път сме”, каза още Алекс.

“Непрекъснато трябва да надграждаме, става все по-трудно. Може да постигнем добри резултати само ако се развиваме”, каза пък при прибирането у нас селекционерът Джанлоренцо Бленджини.