Любо Пенев се завърна във футбола с 1:1 в Пловдив

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В първия официален мач при завръщането си във футбола легендарният Любо Пенев записа 1:1 начело на новия си отбор "Локо" (Сф) при гостуването на "Ботев".

Двубоят в Пловдив бе последен от първия кръг на новия сезон и бе доигран тази вечер заради пороя и бурята в града под тепетата вчера.

Пенев пое миналия месец столичани, след като навлезе в добра фаза при борбата си с онкологично заболяване.

Заради изживяното от бившия голмайстор снощи домакините от "Ботев" за огромно уважение му организираха шпалир при излизането на терена.

Двубоят тази вечер определено бе динамичен за стандартите на шампионата ни с положения пред двете врати (повече за домакините, но националът Мартин Величков игра чудесно).

Димитър Костадинов (49) откри резултата с глава, а Карлос Меоти (79) изравни с хубав диагонален удар.

Във втория кръг "Локо" на Любо Пенев посреща шампиона "Левски" в събота, а "Ботев" гостува на ЦСКА в понеделник.