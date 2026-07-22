ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рождениците - така "Поетите" наричат Вергов и Бърн...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23262302 www.24chasa.bg

"Челси" счупи английския трансферен рекорд

1028
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Морган Роджърс Снимка: Ройтерс

Наскоро "Манчестър Сити" счупи рекорда на английската Висшата лига с купуването на национала Елиът Андерсън за 135 млн. евро от "Нотингам".

При водопада във футбола от пари в световен мащаб последна нов удар.

"Челси" се погрижи за нова рекордна сума.

Друг английски национал - Морган Роджърс, преминава от "Астън Вила" в "Челси" срещу 137 млн. евро.

Договорът на 23-годишния офанзивен футболист с лондончани е до 2033 г.

Андерсън бе титуляр за Англия на световното. Роджърс по-често влизаше като смяна.

Морган Роджърс Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали