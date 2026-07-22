"Челси" счупи английския трансферен рекорд

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Наскоро "Манчестър Сити" счупи рекорда на английската Висшата лига с купуването на национала Елиът Андерсън за 135 млн. евро от "Нотингам".

При водопада във футбола от пари в световен мащаб последна нов удар.

"Челси" се погрижи за нова рекордна сума.

Друг английски национал - Морган Роджърс, преминава от "Астън Вила" в "Челси" срещу 137 млн. евро.

Договорът на 23-годишния офанзивен футболист с лондончани е до 2033 г.

Андерсън бе титуляр за Англия на световното. Роджърс по-често влизаше като смяна.