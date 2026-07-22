Предначертано от съдбата. Защо Феран Торес трябваше да реши финала на световното

Вероятно знаете какво е “пушката на Чехов”. Но за всеки случай - това е драматичен принцип, при който ако в началото на пиесата на стената има закачена пушка, то в трето действие тя със сигурност ще гръмне.

Сякаш Чехов е имал предвид именно нападателя на Испания Феран Торес и финала на световното срещу Аржентина.

Как той започна турнира?

Направи ужасен пропуск още

в първия си мач срещу Кабо Верде. Можеше да донесе победата на отбора си, но уцели напречната греда от малкото наказателно поле. Този пропуск веднага беше обявен за най-големия в турнира. Нещата не се подобриха и след мача - испанецът

беше остро критикуван от собствения си дядо:

“Ще му бъде трудно да вкара дори на Саудитска Арабия. Не харесвам Феран в “Барселона”. Предпочитам да го видя в “Леванте”, това е очевидно”.

Всеки можеше да се разплаче след това. Особено Феран, който призна, че през 2023 г., след поредица от слаби представяния за “Барса”, е изпаднал в депресия.

Ето как той описва онова време: “Попаднах в бездънна яма и не виждах как да се измъкна. Това никога преди не се беше случвало. Бях много взискателен човек, който се давеше, когато нещо се обърка. Затова ходих на терапия. Загубих увереността си.”

След мача срещу Кабо Верде и коментарите на дядо му подигравките към Феран се засилиха. Самият Торес влизаше като резерва във всеки мач от световното и продължи да създава положения: срещу Уругвай той отново удари гредата при излизане сам, а срещу Саудитска Арабия вкара, но голът беше отменен заради засада. Троленето спря едва след брилянтния му пас към Микел Мерино на осминафиналите срещу Португалия. Тогава феновете разбраха защо Де ла Фуенте имаше толкова много вяра във Феран. Но малцина можеха да си представят, че Торес ще вкара победния гол на финала. Защото не знаеха един факт.

На 2 юни беше публикувана детска книжка “Мачът на световното първенство”, предсказваща финала Аржентина - Испания с победен гол на Торес. До голяма степен заради това, когато Феран излезе на терена на финала, с колегите се шегувахме, че ще вкара.

Феран се включи перфектно в играта. Той беше изключително ефективен в пресирането – както директно в точния момент, така и предоставяйки бърза обратна връзка на съотборниците си. С него атаката на Испания, която беше леко отслабнала, отново се съживи.

И колкото по-дълго продължаваше, толкова повече

голът назряваше Особено когато основният нападател на Испания, Микел Мерино, пропусна от отлична позиция. И тогава дойде кулминацията: началото на втория период на продълженията, пас на Уилямс и Торес вкарва топката във вратата с всички сили, след което с очи, пълни с радост, събаря корнер флага. Когато празненствата малко утихнаха, той направи знак към трибуните: “Продължавайте да говорите.”

Торес обаче не загуби самообладание. Той запази изненадващо хладнокръвие през останалата част от мача. Около пет минути след гола резервната скамейка на Испания се изсипа на терена в гняв след спорното решение на съдията, но Феран беше този, който направи знак на всички да млъкнат и да се успокоят. След това спокойно отпи вода,

сякаш показваше на целия отбор, че работата все още не е свършена

След последния съдийски сигнал Торес първо падна на колене, а след това беше лично прегърнат от абсолютно всички в испанския отбор: от играчите и треньорския щаб до техническия персонал. По ирония на съдбата Феран дори пропусна най-голямото празненство на отбора си. Докато испанците танцуваха в огромен кръг, Торес даде задължителното интервю – той беше обявен за най-добър играч на финала.

“Така беше писано”, каза Феран след мача. И сигурно наистина го е повярвал, защото целуна купата без капка срам още преди да стигне до Родри, капитана на отбора.

Пушката гръмна в точния момент.