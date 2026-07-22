Таен ритуал изпълнен преди световната титла на Испания (видео)

Таен ритуал е бил изпълнен преди финала на световното, донесъл титла на Испания след 1:0 над Аржентина. Негов автор е Марк Кукурея.

Веднага след националните химни и докато огромните знамена на двата финалиста тъкмо биваха прибирани, новият ляв бек на "Реал" (Мадрид) изведнъж се отправи към тъчлинията. Стигайки там, той първо се направи, че си оправя калците. Снимки и видео обаче ясно показват, че испанецът заравя нещо в тревата.

Зад тази проява стои суеверие. Ето какво написа към видео със сцената Жоан Капдевия, световен шампион с Испания от 2010 г., в социалната мрежа X след победата на родината си: „А сега ще ви разкрия една тайна... Тогава - през 2010 г., преди началото на мача зарових монета в тревата. Разказвал съм тази история безброй пъти. Помолих Кукурея да направи абсолютно същото... Марк, толкова те обичам. Ти си световен шампион!"

Капдевия, който вече е на 48 години, също като Кукурея играеше като ляв защитник и тогава бе сред титулярите при победата с 1:0 срещу Нидерландия. Златният гол тогава бе дело на Андрес Иниеста отново в продълженията. 16 години по-късно Феран Торес нанесе своя удар в 106-ата минута.

След световното пък навършващият днес 28 г. Кукурея си търси татуист. Още преди мондиала той заяви, че ще си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте при евентуален испански триумф. „Ще си я направя на добре видимо място", сподели бранителят с буйна и дълга коса „Обещанията трябва да се спазват, а и все пак не съм чак толкова грозен", коментира майтапчийски Де ла Фуенте.